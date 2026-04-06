Ankara İsmail Altınok Sanat Merkezi, bugün karma serginin açılışına sahne olacak. Saat 18.00'de açılacak olan sergi, 24 Nisan tarihine kadar açık kalacak. Sergi, haftasonları hariç sanatseerlerin ziyaretine açık olacak. Sergide, “Abdullah Ayaydın, Mehmet Belge, Ali Düzgün, Müjgan Kara, Aynur Zilkaya, Nermin Alpar, Ayten Timuroğlu, Nejat Orhan, Belgin Onar Durmaz, Nisa Kılınç, Bülent Aytaç, Numan Sever, Cebrail Ötgün, Okyanus Gençtürkoğlu, Elif Kılınç, Saadet Gözde, Emel Ertürk, Saffef Aykanat, Ercan Gülen, Serap Etike, Ecehan Toran, Şenay Yazıcıoğlu, Fulya Uzer, Şekip Oğuz, Feyza İlkyaz, Sultan Kemikkıran, Güzin Arısoy, Vedat Ertürk, Gülsen Erdoğan, Yasemin Kalyoncu, Hasan Pekmezci, Yurdagül Döl, İsmail Gümüş” isimli sanatçıların eserleri yer alacak.
İsmail Altınok Sanat Merkezi’nde karma sergi açılışı yapılacak
Ankara İsmail Altınok Sanat Merkezi, bugün karma serginin açılışına sahne olacak.
6.04.2026 11:58:00
Cumhuriyet/Ankara
Ankara İsmail Altınok Sanat Merkezi, bugün karma serginin açılışına sahne olacak.
