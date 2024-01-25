İsmail Arı'nın cemaat ve devlet ilişkisine dair kitabı: 'Menzil'in Kasası'

Yayınlanma: 25.01.2024 - 14:40

Güncelleme: 25.01.2024 - 14:40

"Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır. Güçlü insanlar iyi zamanlar getirir. İyi zamanlar zayıf insanlar yaratır. Zayıf insanlar zor zamanlar getirir."

Bu ifadeler, günümüzde sıkça duyulan ve düşündürücü olan sözler arasında yer alıyor. Yaşadığımız dönemde, bilgiye kolay erişim sağlama imkanımız var gibi görünse de, gerçeklere ulaşmak her zamankinden daha zor olabilir. Zor zamanlarda sadece güçlü değil, aynı zamanda cesur insanlara da ihtiyaç duyuluyor.

Dünya, sermayenin ve uluslararası kartellerin etkisi altında giderek köleleşiyor. Bu durumun yerel uzantıları ise halklara hayatı zorlaştırabilir. AKP'nin kuruluşundan bu yana tarikat ve cemaatlerle olan ilişkisi, devletin çeşitli kademelerini etkilemesi, geçmişten bugüne gelen birçok sorunu beraberinde getiriyor. Menzil Tarikatı da bu yapının önemli ayaklarından biri haline gelmiş durumda.

İsmail Arı'nın "Menzil'in Kasası" kitabı, tarikat mensuplarının Gülen Cemaati'nin boşalttığı alanı nasıl doldurduğunu ve devletin kritik yerlerinde nasıl etkili olduğunu detaylı bir şekilde ele alıyor. Kitap, tarikatın sağlık, eğitim, jandarma ve emniyet gibi alanlardaki etkisini belgeler ve bu yapının sermaye yapısını titizlikle inceler.

İsmail Arı, cesur bir gazeteci olarak Saray'dan başlayarak tarikat ve cemaatlerin etkisini araştırıyor ve ortaya çıkan tabloyu cesurca ifşa ediyor.