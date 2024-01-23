2023'te en çok 'kişisel gelişim' türündeki kitaplar tercih edildi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 14:10

Güncelleme: 23.01.2024 - 14:10

Eskişehir'deki bir kitapçı çalışanı, 2022 ve 2023 yıllarında yurttaşların kitaplara olan ilgisini değerlendirdi. Özellikle kişisel gelişim kitaplarının popüler olduğunu belirten çalışan, Eskişehir'in öğrenci kenti olması ve yerel halkın kitap okuma alışkanlığının devam etmesi nedeniyle kitap talebinin düşmediğini ifade etti. Ayrıca, gençlerin "Wattpad" gibi dijital platformlardan çıkan yeraltı edebiyatına ilgi gösterdiğini söyledi.

Çalışan, kitap okuma oranlarının önceki yılla benzer seviyede olduğunu ancak kişisel gelişim kitaplarına olan talebin sürdüğünü vurguladı. Ayrıca, ekonomik zorlukları aşmak için kitapçıların düzenlediği kampanyaların da kitap alımını teşvik ettiğini belirtti.

Eskişehir'de kitap okuma alışkanlığının devam etmesinin, gençlerin kitapları keşfetmeye devam etmelerinin olumlu bir işaret olduğunu düşündüğünü ifade eden kitapçı çalışanı, 2024 yılında ilginin daha da artacağına inandıklarını sözlerine ekledi.



