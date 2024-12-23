İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Uygulamaları Ödülü için başvurular başladı

Yayınlanma: 23.12.2024 - 11:05

Güncelleme: 23.12.2024 - 11:05

Türkiye genelinde, yenilikçi ve fark yaratan eğitim uygulamasına verilen prestijli ödül için başvurular başladı. Ödül başvuruları, ‘ihtbvakfi@gmail.com’ e-posta yoluyla iletilecek. Başvuru sahiplerinin, Köy Enstitüleri’nin temel ilkeleriyle nasıl örtüştüğünü açıklayan detaylı bir açıklama yapması gerekiyor. Ödülün, yalnızca bir eğitim uygulamasına verileceği ve herhangi bir paylaştırma yapılmayacağı bildirildi.

Ödül seçici kurulu, İHTBV Yönetim Kurulu Başkanı Işık Kansu’nun liderliğinde, Başkan Yardımcısı Metin Atuf Kansu ve üyeler Özgür Aydın, Dr. Gülin Onat Bayır, Prof. Dr. Haluk Erdem, Doç. Dr. Güzel Yücel Gier, Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Günay Güner, Prof. Dr. Kemal Kocabaş ve Prof. Dr. Sedat Sever’den oluşuyor. Bu kurul, her yıl nisan ayının başında bir araya gelerek aday gösterilen projeleri değerlendirecek ve ödülü hangi uygulamanın alacağına karar verecek.

Başvurular 1 Nisan 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Sonuçlar 17 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Başvuru süreci ve detaylı bilgi için İHTBV’nin resmi e-posta adresi üzerinden iletişim kurulabilir.

KÖY ENSTİTÜLERİ FELSEFESİNE DAYALI EĞİTİM UYGULAMALARI

Köy Enstitüleri’nin ilkeleri olan katılımcı, yenilikçi ve toplum odaklı eğitim yaklaşımlarını yaşatan projeleri ödüllendiren bu program, eğitim alanında ilham veren çalışmaları görününr kılmayı amaçlıyor. Ödül töreninin, Köy Enstitüleri’nin kuruluş yıl dönümü olan 17 Nisan’da yapılacak olması, sürece ayrı bir anlam katıyor. Eğitim alanında fark yaratmak isteyen tüm birey ve kurumlar bu önemli fırsatı değerlendirebilir.