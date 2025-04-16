İsmet İnönü’nün Hayatından İzler Pembe Köşk’te Sergileniyor

Yayınlanma: 16.04.2025 - 17:41

Güncelleme: 16.04.2025 - 17:41

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı, Milli Mücadele’nin komutanı ve demokrasi tarihimizin dönüm noktası olan çok partili hayata geçişin mimarlarından İsmet İnönü, bir kez daha halkla buluşuyor. Ancak bu kez bir kürsüden değil, bir sergi salonunun duvarlarından, albümlerden, çocukluk anılarından…

İnönü Vakfı tarafından hazırlanan “Halkın İsmet Paşa’sı” adlı sergi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle 19 Nisan – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında Ankara’daki Pembe Köşk’te ziyaretçilerini ağırlıyor. Her gün 10.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında açık olacak sergi, başta öğrenciler olmak üzere tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak sunuluyor.

Albümlerden Taşan Bir Hayat

Sergi, İsmet İnönü’nün sadece bir devlet büyüğü olarak değil, bir baba, eş, vatandaş ve en önemlisi bir halk insanı olarak Türkiye’nin dört bir yanında verdiği pozlardan oluşuyor. Albümlerden özenle seçilmiş bu karelerde, İnönü’nün Anadolu kadınlarıyla sohbetinden çocuklara eğilirken ki tebessümüne, tarlada halkla iç içe geçen günlerinden, gençlerle çektirdiği neşeli anlara kadar birçok duygu aynı anda yansıyor.

Bu belgeler, sadece bir dönemi değil, o dönemin insanla kurduğu ilişkinin biçimini de ortaya koyuyor. Sergi aynı zamanda İnönü’nün halk nezdindeki yerini ve hafızalardaki sıcaklığını yeniden hatırlatmayı amaçlıyor.

Kıyafetler, Oyuncaklar ve 23 Nisan Hatıraları

Pembe Köşk’ün gündelik yaşamından izler taşıyan sergide, Mevhibe İnönü ve İsmet Paşa’ya ait kıyafetler; Cumhuriyet’in çocuklara armağanı olan 23 Nisan kutlamalarından kesitler ve fotoğraflar; ayrıca Özden İnönü’nün çocukken oynadığı bebekler de yer alıyor.

Bu detaylar, sergiyi yalnızca tarihsel bir anlatı olmaktan çıkarıp daha kişisel, daha dokunaklı bir deneyime dönüştürüyor. Bir dönemin sadece siyasi değil, duygusal belleği de ziyaretçilere sunuluyor.

Randevu ile Daha Yakından Deneyim

Yetkililer, özellikle okullar ve kalabalık grupların sergiyi daha verimli gezebilmeleri adına önceden randevu almalarını öneriyor. Bu özel arşivin, gelecek kuşaklara aktarılması ve kolektif hafızamızda canlı kalması için sergiye yoğun katılım bekleniyor.