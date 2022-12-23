İstanbul Arşivlerindeki 40 Kadın

23 Aralık 2022 Cuma, 22:17

İBB’nin katkılarıyla hem kadın merkezli arşivcilik hem de İstanbul kadın tarihinin aydınlatılması konusunda önemli bir adım daha atıldı.

Vakıf ve İBB Yayınları koordinatörlüğünde, kütüphane kolektifinin denetiminde hazırlanan, Aslı Davaz, Tülin Tankut, İncila Bertuğ gibi alanında uzman yazarların kaleme aldığı geniş kapsamlı kitapta, vakfa bağışlanmış16 kadının arşivi ile İstanbul’un diğer kadın merkezli arşivlerinde muhafaza edilen, çoğu alanının öncüsü olan 40 kadının hayatı fotoğraflar eşliğinde bir araya getirildi.

Yayın yönetmenliğini Ahmet Bozkurt'un, editörlüğünü Ayşegül Sönmezay'in yaptığı kitap, Pertevniyal Valide Sultan'dan başlayarak Fatma Aliye, Halide Edip, Sabiha Sertel, Necile Tevfik, İsmet Kür, Behice Boran, Adalet Ağaoğlu, Şirin Tekeli’den Şefika Şehvar Beşiroğlu’na kadar 40 kadının özel arşivi üzerinden yaşam öykülerini okurların ve araştırmacıların hizmetine sunuyor. Bu çalışma Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın yanı sıra Atatürk Kitaplığı, Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi, Tek-Esin Vakfı, Salt Araştırma, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) gibi kurumlarda yer alan arşivlere de dikkat çekiyor.