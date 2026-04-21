İstanbul, bu hafta birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

İstanbul, bu hafta sergi, konser ve tiyatro oyunlarından oluşan geniş bir yelpazede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 22, 24 ve 25 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Gölge", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Yaftalı Tabut", Ümraniye Sahnesi'nde "Uçurtmanın Kuyruğu", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Sevgili Yelena Sergeyevna" oyunlarını sahneleyecek.

Şehir Tiyatroları, ayrıca 22-25 Nisan'da Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Çingene Boksör" ve 25 Nisan'da Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi'nde "Öksüzler" oyununu izleyiciyle buluşturacak.

40. ÇOCUK ŞENLİĞİ, 23 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

İBB Şehir Tiyatroları, Çocuk Şenliği'ni 40. kez düzenleyecek. 23 Nisan'da başlayacak şenlik boyunca "Merhaba Çocuk", "Benim Küçük Yıldızım", "Çöpsüz Dünya", "İtfaiyecinin Sırrı", "Sevdalı Bulut", "Fındıkkıran", Bakırköy Belediye Tiyatrolarının "Sihirli Oyuncak" ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "Sihirli Flüt" adlı çocuk oyunları minik izleyicileri ağırlayacak.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin önünde gerçekleştirilecek sokak şenliğinde çocuklar, seksek, 9 taş, ip atlama, lastik atlama, yakar top, halka atmaca, topaç, uçurtma, hulahop oyunları oynayarak, şenlik boyunca çeşitli atölyelere katılabilecek. Şenlik 26 Nisan'da sona erecek.

KONSERLER VE GÖSTERİLER SANAT TUTKUNLARI İLE BULUŞACAK

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Ulusal Müziğimiz" konser serisi kapsamında bugün Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sahnede olacak. İbrahim Yazıcı'nın yönetimindeki orkestraya solistler Aylin Ateş, Zafer Erdaş, Deniz Likos, Hüseyin Likos, Kevork Tavityan, Hande Soner Ürben ve Gökhan Ürben eşlik edecek.

İDOB, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de bugün "Carmina Burana", 23 ve 25 Nisan'da "Uçan Hollandalı" operasını sahneye koyacak.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda 23 Nisan'da "Dans Et Şarkı Söyle" adlı çocuk balesi, 24 ve 27 Nisan'da "Momentum" balesi, 25 Nisan'da ise "Ulusal Müziğimiz" konser serisinde "Baba Oğul Sun" konseri gerçekleşecek.

Mum ışığıyla aydınlatılmış özel sahne kurgusu ile düzenlenen Candela Concert, klasik müziğin sofistike dünyasını çocuklarla buluşturuyor. 23 Nisan'da Beyoğlu Kastel'de 16.30'da gerçekleştirilecek konserde, mum ışıkları, interaktif eğlenceler ve kostümlü karakterlerle küçük sanatseverler, Cumhuriyet şarkılarını söyleyecek.

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosunun "Yavuz Top Anma Programı" kapsamında bugün "Geçmişin İzinde-Ferahnak Klasik Takım ve Karcığar Faslı" konseri 22 Nisan'da AKM'de gerçekleşecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde 23 Nisan'da AKM sahnesinde olacak. Beşiktaş Çocuk Korosu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri"nde orkestra eşliğinde umut temalı şarkıları seslendirecek.

İDSO, kemanda Tuncay Yılmaz ve piyanoda Burçin Büke eşliğinde 24 Nisan'da AKM'de Wolfgang Amadeus Mozart ve Sergei Rachmaninoff'un eserlerini yorumlayacak.

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, 25 Nisan'da senforock projesiyle Barış Manço'nun müzikal mirasını AKM sahnesine taşıyor.

Piyanist Ece Demirci, 26 Nisan'da AKM Pazar Resitalleri kapsamında AKM'de müzikseverlerle bir araya gelecek.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) bugün Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı "Don Quixote" ve "Palamut Zamanı" oyunları, 22 Nisan'da "Tolgshow" ve Bergüzar Korel'in "Hatırladıkça" konseri, 23-26 Nisan'da Zorlu Çocuk Tiyatrosunun "Ezop Masalları" oyunu ve 24 Nisan'da "Satıcının Ölümü" oyunu sahnelenecek.

Minik sanatseverler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı İş Sanat'ın müzelerindeki yaratıcı sanat atölyelerinde de kutlayacak. Tamamı ücretsiz düzenlenen atölye programları çocuklara birbirinden eğlenceli ve öğretici seçenekler sunacak.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde de 23 Nisan'a özel müzede geleneksel hale gelen "Otomobil Boyama" etkinliğinin yanı sıra hazırlanan yeni etkinlikler çocuklarla buluşacak.

İstanbul Modern'de çocuklar ve aileler, çocuk bayramını 23-26 Nisan'da düzenlenecek "Müzede Oyun" programıyla kutlayacak. Programa, 2-10 yaş arası çocuklu aileler ücretsiz kayıt yaptırabilecek.

DÜZENLENECEK SERGİLER

Gazze'de yarım kalan hayatların izini seramik ve resim sanatıyla görünür kılmayı amaçlayan "Sessiz Ayakkabılar" sergisi, Nevçarşı Alışveriş Merkezi'ndeki Kalyon Kültür Zone'da 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye'de güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata odaklanan "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi, İstanbul Modern'de 18 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Ressam İlhami Atalay'ın öğrencilerinin "Ustanın İzinde: Yama Yama" sergisi, Çemberlitaş'taki Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde 1 Mayıs'a kadar açık olacak.

Türk ilim, kültür ve sanat dünyasının mümtaz şahsiyetlerinden merhum koleksiyoner Ahmet Süheyl Ünver'in vefatının 40. yılı dolayısıyla hazırlanan "Mazimizin Bekçisi A. Süheyl Ünver Sergisi", Rami Kütüphanesi'nde görülebilir.

Ressam Mehmet Ali Doğan'ın "Zamana Karşı Tezler" sergisi, Zeytinburnu Kültür Sanat'ta 7 Haziran'a kadar açık olacak.

Türk resim sanatının iki usta ismi Devrim Erbil ve İsmet Yedikardeş'in 60 yılı aşan dostluğundan ilham alan "Dostluk ve Barış" sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşuyor.

Foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının ulusal ve uluslararası alanda ün kazanmış önemli temsilcilerinden Ara Güler'in "Cannes!" başlıklı sergisi, Ara Güler Müzesi tarafından 22 Nisan'da ziyarete açılacak.

Oğuz uygarlığının tarihi ve kültürel mirasını bütüncül bir bakış açısıyla sunmayı amaçlayan "Oğuz Fenomeni: Ulu Bozkır'dan Anadolu'ya" sergisi, Türk İslam Eserleri Müzesi'nde 30 Haziran'a kadar gezilebilir.