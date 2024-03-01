İstanbul Caz Festivali 31. kez şehre dönüyor

Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:25

Güncelleme: 01.03.2024 - 12:40

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali, bu yıl 3-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival programını İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer’in katılımıyla Salon İKSV'de düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu.

Festival bu yıl da müzik dünyasında dikkat çeken yeni isimlerin ve ustaların yan yana durduğu, cazın yanı sıra rock, pop, blues, reggae, funk ve farklı türlere de yer veren çok çeşitli bir seçki sunacak.

31. İstanbul Caz Festivali, bu yıl 40’a yakın konserde 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak. 16 gün boyunca festivalin konuğu olacak isimler arasında iki Grammy ödüllü Gregory Porter; rock’n roll’un çok yönlü ve yıllara meydan okuyan romantik prensi Chris Isaak; zamansız ve yenilikçi müziğiyle yaşayan en büyük saksofonculardan Joshua Redman; İngiltere’nin dünyaya kazandırdığı başarılı kadın müzisyenlerden YolanDa Brown; ilk kez Türkiye’deki sevenleriyle buluşacak.



R&B, soul ve indie’nin genç ve tutkulu şairi Arlo Parks; Avrupa’nın merak uyandırıcı ve dinamik caz piyanistlerinden Baptiste Trotignon ve Kornél Fekete-Kovács yönetimindeki Avrupa’nın iddialı orkestralarından Modern Art Orchestra yer alıyor.



+1’li Gece Gezmesi

Festivalin gelenekselleşen etkinlikleri bu yıl da devam ediyor. Müzikseverlerin Kadıköy’de adım adım müziğin peşinde dolaşacağı +1’li Gece Gezmesi’nin bu yılki konukları arasında Hollanda’dan Thomas Azier ve Baby’s Berserk, Türkiye’den Gevende ve Korhan Futacı gibi sevilen isimler yer alıyor.

Caz Vapuru

Caz Vapuru, müzikseverleri Boğaz’ın seslerine cazı karıştıran notalara çağıracak. Festivalin müziği şehrin dört bir köşesine yaydığı ve her yaştan izleyiciye hitap eden ücretsiz Parklarda Caz konserleri bu yıl da İstanbullularla buluşacak.

Pera’da Bir Caz Akşamı

Festivalin farklı mekânlara yayıldığı etkinliklere bu yıl bir yenisi daha ekleniyor. Pera’da Bir Caz Akşamı etkinliğinde müzikseverler, Beyoğlu’nda büyülü bir akşamda üç duraklı bir caz turuna çıkacaklar. Bu özel gecede izleyeceğimiz isimler Estonyalı piyanist Kristjan Randalu, festivale özel hazırladığı Aretha Franklin repertuvarı ile Dilek Sert Erdoğan ve sürpriz bir konuğu ile piyanist Can Çankaya olacak. Gecenin durakları ise Salon İKSV, Minoa Pera ve Pera 77.



Festival biletleri İKSV’nin Lale Kart üyeleri için dün satışa sunuldu. Konser biletleri 5 Mart’tan itibaren tüm Garanti BBVA kredi kartlarına %10 indirimli olarak genel satışa sunulacak.