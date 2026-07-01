İstanbul cazla nefes alacak: 200’e yakın yerli ve yabancı sanatçı sahne alacak!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali, 1 Temmuz’da görkemli bir açılışla başladı. 13 Temmuz tarihine kadar sürecek olan festival, 14 gün boyunca müzikseverlere geniş bir yelpazede performanslar sunmaya devam edecek.

14 Günlük Müzikal Zirve Festival kapsamında şehrin parklarından tarihi mekânlara, konsolosluk bahçelerinden özel sahnelerine kadar birçok noktada toplam 30’a yakın konser gerçekleşecek. 200’e yakın sanatçının ağırlanacağı bu 14 günlük maratonun detayları ise şöyle şekilleniyor:

Açılış ve Ödül: Festival, caz dünyasının önemli isimlerinden Marcus Miller ’ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki performansı ile 1 Temmuz tarihinde başladı. Açılış töreninde, caz müziğine katkıları nedeniyle Senem Diyici’ye "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi.

Öne Çıkan Yıldızlar: Festival programı, uluslararası ölçekte büyük ilgi gören isimleri ağırlayacak. Uzun yıllar sonra yeniden İstanbul seyircisiyle buluşacak olan Led Zeppelin’in efsanevi vokalisti Robert Plant festival sahnesinin en dikkat çeken konuklarından biri olacak. Bunun yanı sıra, Aretha Franklin ve Marvin Gaye gibi klasik isimlerin müzikal mirasını günümüze taşıyan soul funk grubu Thee Sacred Souls ile Sufi müzik geleneğini caz tınılarıyla birleştiren Arooj Aftab, festival programında yer alan diğer önemli isimler arasında.

Tematik Etkinlikler Takvimi Festivalin 13 Temmuz'a kadar olan sürecinde, standart konserlerin dışında şehrin farklı noktalarında düzenlenecek tematik etkinlikler de yer alacak:

Caz Vapuru: İstanbul'un klasikleşen etkinliği olarak, Kabataş’tan Anadolu Kavağı’na uzanan Boğaz hattında vapur içerisinde caz performansları gerçekleştirilecek.

Gece Gezmesi: Kadıköy’ün çeşitli mekânlarında aynı gece birden fazla konserin izlenebileceği bu etkinlikte, yerli ve yabancı genç müzisyenler sahne alacak.

Caz Tadında (Yeni Etkinlik): Bu yıl festival takvimine ilk kez eklenen bu etkinlikte, müzik ile gastronomi bir araya getirilecek. İzleyiciler, konser esnasında caz sanatçılarının favori yemeklerinden oluşan özel bir menüyü deneyimleme fırsatı bulacak.

Parklarda Caz: Festivalin gelenekselleşen ücretsiz konser serisi, İstanbul’un farklı parklarında halkla buluşmaya devam edecek.

FESTİVAL MARCUS MİLLER KONSERİYLE BAŞLADI

33. İstanbul Caz Festivali, bas gitarist, besteci ve yapımcı Marcus Miller'ın "We Want Miles! The Reunion Tour 2026" konseriyle başladı.

Festivalin açılış konserinde Marcus Miller'a gitarda Mike Stern, saksafonda Bill Evans, perküsyonda Mino Cinelu, trompette Russell Gunn, tuşlu çalgılarda Brett Williams ve davulda Anwar Marshall eşlik etti.

Konserde, trompetçi ve besteci Miles Davis'in 1981 tarihli Grammy ödüllü canlı albümü We Want Miles başta olmak üzere sanatçının son dönem repertuvarından eserler seslendirildi.

Marcus Miller, Miles Davis'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla hazırladığı "We Want Miles! The Reunion Tour 2026" kapsamında bir araya gelen grupla dünya turnesinin duraklarından biri olan İstanbul'da sahne aldı.

Miller ile Davis'in işbirliği 1981 yılında başlamış ve Davis'in 1991'deki vefatına kadar sürmüştü. Konserde, Davis'in birlikte çalıştığı müzisyenlerden Bill Evans, Mike Stern ve Mino Cinelu da yeniden aynı sahneyi paylaştı.

Açılış konserinde sanatçılar, Miles Davis'in müzikal mirasını yansıtan eserleri cazseverler için seslendirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konsere seyirciler alkışlarla eşlik etti.