İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul’da bu hafta konserden sergiye, tiyatro oyunlarından performans gösterilerine birçok etkinlik sanatseverleri buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 8-11 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Bir Ziyaret", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Hayat Der Gülümserim", Ümraniye Sahnesi'nde "Cadı Kazanı" eserlerini sahneleyecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda 10-12 Ekim'de "Rumuz Goncagül", Türk Telekom Opera Salonunda 11 Ekim'de "Carmen" oyunları izleyiciyle buluşacak.

Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesinde yarın ve 9 Ekim'de "Baba" adlı tiyatro oyunu, Turkcell Sahnesinde ise 12 Ekim'de "Don Quixote" (Don Kişot) oyunu sahnelenecek.

DÜZENLENECEK KONSERLER

AKM Tiyatro Salonunda yarın İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğunun "Acem Çengi Faslı ve Solo Şarkılar", 8 Ekim'de İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğunun "Sema Nedir Bilir misin? - Sema Mukabelesi Deneyimi" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Türk Telekom Opera Salonunda 9 Ekim'de Faure Requiem, 10 Ekim'de İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri sezon açılış konseri ve AKM Tiyatro Salonunda 12 Ekim'de Julia Schuler konseri dinleyiciyle buluşacak.

Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesinde 10 Ekim'de "35. Akbank Caz Festivali: Eliane Elias" ile Turkcell Sahnesinde "Aşkın Nur Yengi Senfonik" konseri müzikseverlerle buluşacak.

Akbank Caz Festivali kapsamında Eliane Elias konseri 10 Ekim'de, Aaron Parks Little Big konseri ise 12 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesinde gerçekleştirilecek.

BU HAFTANIN SERGİLERİ

Gazze ve Filistin'in yanı sıra farklı coğrafyalarda yaşayan 50'den fazla sanatçının eserlerinin bir araya geldiği "Gazze Bienali-İstanbul Pavyonu: Elimde Bulut", Depo İstanbul'da 8 Kasım'a kadar sanatseverleri ağılıyor.

Fotoğrafçı Robert Capa'nın fotoğraflarının yer aldığı "Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır" sergisi Yapı Kredi bomontiada Ara Güler Müzesi'nde 22 Mart 2026'ya kadar görülebilecek.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin "Yan Yana" başlıklı yeni sergisi, 10 Temmuz 2026'da sona erecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfının düzenlediği "18. İstanbul Bienali", bu yıl alışılmış bienal formatlarının dışına çıkarak üç yıla yayılan özgün yapısıyla sanatseverlerle buluşuyor. Küratör Christine Tohme'nin "Üç Ayaklı Kedi" başlığı altında kurguladığı bienalin ilk ayağı, 23 Kasım'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin hikayesinin ikinci bölümü, "Akademi Zamanı" adlı sergide ele alınıyor. Geçen yıl İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde "Temsil ve Hafıza: 1882-1948" başlığıyla sanatseverlerle buluşan ilk serginin ardından "Akademi Zamanı" adlı ikinci bölüm, yine İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde Mart 2026'ya kadar ziyarete açık olacak.

"Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" ile "Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize" sergileri, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde ABD'li sanatçı ve eğitimci Suzanne Lacy'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Birlikte/Togæther" görülebilir.

Arter'de Nilbar Güreş'in "Kadife Bakış", İstanbul Akvaryumu'nda deniz memelileri koleksiyonu "Okyanusun Devleri" sergisi, Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Köşkü'nde "Folia", İstanbul Modern'de Ali Kazma'nın "Aklın Manzaraları", Meşher'de "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" ve Salt Beyoğlu'nda "90'lardan Beri Halı'dayız" sergileri sanatseverlerin ziyaretini bekliyor.