İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta konserden sergiye, tiyatro oyunundan performans gösterisine birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 5-8 Kasım'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Yoldan Çıkan Oyun", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Gölge", Ümraniye Sahnesi'nde "Geçmişin Gölgesi", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Öksüzler", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Köpek Kalbi", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Gidion'un Düğümü", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Tartuffe" oyunlarını sahneleyecek.

"Terapi" oyunu 5 Kasım'da, "Kaynat Bakalım" 7 Kasım'da, "Alice" ise 9 Kasım'da Maximum Uniq Hall'de sahneye konacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 3-6 Kasım'da "Gündüz Apollon Gece Athena" filmi, 6 ve 8 Kasım'da "Gilgameş" operası, 7-8 Kasım'da "Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı" oyunu ve 9 Kasım'da "Hazine Masal Küçük Adımlar Hazinenin İzinde" dans gösterisi izleyiciyle buluşacak.

"Televizyonun Karşısında Özel Mülkiyetin Kökeni Üzerine Düşünürken Uyuyakalmışım, Babamın Sesine Uyandım" bugün ve yarın, "Cehennem Çiçeği" 7-8 Kasım'da Alan Kadıköy'de, "Fora" yarın ve 5 Kasım'da Paribu Art'ta, "Bovary" oyunu ise 8-9 Kasım'da Zorlu PSM'de İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 29. İstanbul Tiyatro Festivali'nde gösterilecek.

Zorlu PSM'de ayrıca bugün "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", 6 Kasım'da "Palamut Zamanı" tiyatroseverlerle buluşacak.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

Japon Müzik grubu Mass of The Fermenting Dregs yarın IF Performance Hall Beşiktaş'ta dinleyiciyle buluşacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün Aşkın Nur Yengi Senfonik, yarın Derya Bedavacı, 5 Kasım'da Gülşen, 6 Kasım'da Teoman, 7 Kasım'da Buray, 8 Kasım'da Soner Sarıkabadayı, 9 Kasım'da An Epic Symphony & Ahmet Kaya: Mehmet Erdem konserleri gerçekleşecek.

Sevcan Orhan, yarın Hayalmest Bostancı'da konser verecek.

AKM'de yarın "Bir Tutam Tango, Bir Demet Yeşilçam", 7 Kasım'da "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri 'Atatürk'ü Anma Konseri' Son Veda - Beni Hatırlayınız", 9 Kasım'da "Ruben Monteıro & Carla Costa" ve "Akdeniz'de Ufak Bir Mola 'Bir Kıyıdan Diğerine'" konseri gerçekleştirilecek.

İspanyol rock müzik grubu "Second", 7 Kasım'da %100 Studio'da müzikseverlerle buluşacak.

Oğuzhan Koç, Jolly Joker Kartal İstMarina'da 7 Kasım'da, Simge, Jolly Joker Kartal İstMarina'da, Yıldız Tilbe, JJ Arena Ataşehir'de, Hakan Altun, Jolly Joker Vadistanbul'da, Serdar Ortaç, Jolly Joker Atakent Tema'da 8 Kasım'da sahne alacak.

Maximum Uniq Hall'de 8 Kasım'da, Alberto Casadei ve Elisa Tomellini tarafından kurulan Eklectric Duo müzik grubu performans sergileyecek.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde 9 Kasım'da Fatma Turgut konser verecek.

DÜZENLENECEK SERGİLER

Anadolu Ajansının (AA) World Press Photo'dan ödüllü Filistinli foto muhabirleri Mustafa Hassona ve Ali Jadallah'ın "Sessiz Lens" sergisi, Türkiye Fotoğraf Vakfı Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi, 30 Aralık'a kadar sanatseverlere sunulacak.

VakıfBank Sanat Galerisi, İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlüğünde faaliyete geçti. Galeri, 2018'de hayatını kaybeden, dünya çapında üne sahip fotoğraf muhabiri Ara Güler'in eserlerinden oluşan sergiyle ziyarete açıldı.

"Yaşamın Çizgileri" resim sergisi Grand Harilton Hotel'de açıldı. 12 Kasım'a kadar görülebilecek sergide İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı, ressam Doç. Dr. Reyhan Uludağ'ın 32 eseri yer alıyor.

Heykeltraş Ozan Ünal'ın dört yılda hazırladığı "Gerçeğin İnşası" projesinin final sergisi "Rüya Hissi Süsler, Hafıza Anıyı", Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda 9 Kasım'a kadar görülebilecek.

Prof. Dr. Hayati Misman'ın 60 yıllık sanat kariyerine ışık tutan retrospektif sergisi, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi, 19 Ocak 2026'ya kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Gazze ve Filistin'in yanı sıra farklı coğrafyalarda yaşayan 50'den fazla sanatçının eserlerinin bir araya geldiği "Gazze Bienali-İstanbul Pavyonu: Elimde Bulut", Depo İstanbul'da 8 Kasım'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Küratörlüğünü Ece Yıldırımlı'nın üstlendiği "Birbirine Karşılık Gelen İşaretler" sergisi 22 Kasım'a kadar Lale Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Fotoğrafçı Robert Capa'nın fotoğraflarının yer aldığı "Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır" sergisi Yapı Kredi bomontiada Ara Güler Müzesi'nde 22 Mart 2026'ya kadar görülebilecek.

İKSV'nin düzenlediği "18. İstanbul Bienali", bu yıl alışılmış bienal formatlarının dışına çıkarak üç yıla yayılan özgün yapısıyla sanatseverlerle buluşuyor. Küratör Christine Tohme'nin "Üç Ayaklı Kedi" başlığı altında kurguladığı bienalin ilk ayağı, 23 Kasım'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.