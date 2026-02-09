İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Kültür ve sanatla dolu bir programa ev sahipliği yapan İstanbul, sanatseverlere sergi, konser, tiyatro ve festival gibi birçok seçenek sunuyor.

Devlet Tiyatroları (DT) tarafından dördüncüsü düzenlenen "İstanbul Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali", 15 Şubat'a kadar kadın yazarların kaleminden çıkan tiyatro metinlerini sahneye taşıyor. Kazakistan, Rusya, İspanya, Peru, Tunus, Kuzey Makedonya, Kolombiya, Gürcistan ve Macaristan'dan gelen tiyatro ekiplerinin yanı sıra Devlet Tiyatrolarının farklı bölgelerinden yapımlar, festivalde sahnelenecek.

Festival kapsamında bugün AKM'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Öteki", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Kızımın Ruh Hali", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Pasaklı Kontes", yarın AKM'de "Tsunami", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Kızımın Ruh Hali", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Yetim", 11 Şubat'ta AKM'de "Sen de Gitme Triyandafilis", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Doğum", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "3'ü 1 Arada Shakespeare", 12 Şubat'ta AKM'de "Sen de Gitme Triyandafilis", 12-13 Şubat'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Arzunun Onda Dokuzu", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Vahşet Tanrısı", 14 Şubat'ta AKM'de "Ayı", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Ölümün Eşiğinde" ve 15 Şubat'ta AKM'de "Bianco", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Kuş Kafesi", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de ise "Penelopya" oyunları izlenebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 11-14 Şubat'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Fosforlu Cevriye", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Öylece Durur Zaman", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Gidion'un Düğümü", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Yenilmez", Ümraniye Sahnesi'nde "Haramiler", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Uçurtmanın Kuyruğu", 10 Şubat'ta İnal Aydınoğlu K. M. Şener Şen Sahnesi'nde "Hayat Der Gülümserim" ve 14 Şubat'ta Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi'nde "İkinci Perdenin Başı" oyunları seyirciyle buluşacak.

AKM'de yarın "Troya" dans gösterisi, 11 Şubat'ta "Don Giovanni" operası, 12 ve 14 Şubat'ta "Fındıkkıran" balesi ile 9-12 Şubat'ta "Manevi Değer" ve "Kırmızı Papuçlar" filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Zorlu PSM'de bugün "Afife", bugün ve yarın "Baba", 11 Şubat'ta "Palamut Zamanı" ve 15 Şubat'ta "Ezop Masalları" oyunu sahnelenecek.

"9/8'lik Kıyamet" 11 Şubat'ta Maximum Uniq Box'ta, "Aydınlıkevler" oyunu ise 13 Şubat'ta Maximum Uniq Hall'de sergilenecek.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

Azerbaycanlı keman virtüözü Javadof, yarın Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde konser verecek.

"İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri" 13 Şubat'ta, "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Amor Mio" ve "Queenz of Piano-Piano Cosmos" konserleri 14 Şubat'ta AKM'de gerçekleştirilecek.

Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı 11 Şubat'ta Paribu Art'ta müzikseverlerle buluşacak.

Kenan Doğulu 12 Şubat'ta Zorlu PSM'de, Sevcan Orhan 11 Şubat'ta Hayalmest Bostancı'da, 14 Şubat Mahsus Sahne'de, Yalın, 13,14 ve 15 Şubat'ta Volkswagen Arena'da, İrem Derici 13 Şubat'ta Hilton İstanbul Kozyatağı'nda, Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer 14 Şubat'ta IF Performance Hall Beşiktaş'ta, Levent Yüksel 14 Şubat'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, Emir Can İğrek 15 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek.

DÜZENLENECEK SERGİLER

Azerbaycanlı ressam İbrahim Safi'nin "SafiStanbul-İbrahim Safi Retrospektif Sergisi", 13 Mart'a kadar Fatih'te Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Semiha Berksoy'un eserlerini bir araya getiren "Tüm Renklerin Aryası" sergisi 6 Eylül'e kadar İstanbul Modern'de, Yonca Saraçoğlu'nun "Untold Tales" sergisi 27 Şubat'a kadar Galeri Işık Teşvikiye'de, çizer M.K. Perker'in canlı performatif sergisi "Live" 28 Şubat'a kadar Pilot Galeri'de, Mehmet Uygun'un "Leb-i Derya" sergisi 1 Mart'a kadar Sevil Dolmacı Gallery'de izlenebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ve İBB Kültür tarafından düzenlenen "Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı" sergisi 5 Nisan'a kadar Haliç Tersanesi'ndeki İstanbul Sanat Müzesi'nde, ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun, dönemin önemli kültür sanat isimleri ve aile dostlarıyla yazıştığı mektuplarının zarflarından oluşan "Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu" sergisi 29 Mart'a kadar Casa Botter'da görülebilecek.

"Doğanın ışığı sanatın ruhu ile buluşuyor" mottosuyla hazırlanan "Ateş Böceği" sergisi 15 Şubat'a kadar AKM'de, Güneş Terkol'un "Epipe" sergisi 8 Mart'a kadar Salt Galata'da, grafiti sanatçısı Turbo ve Mr. Hure'nin eserlerinden oluşan "Double Style" sergisi, 22 Şubat'a kadar Lale Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Hattat ve ebru sanatçısı Fuat Başar'ın sanat hayatının 50. yılına ithafen hazırlanan "Fuadname Hat ve Ebru Sergisi" 25 Şubat'a kadar Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galeri'de, sanatçı Semra Özümerzifon'un "Ağlı Hikayeler" sergisi 14 Şubat'a kadar Galeri Deniz'de, "James Cameron Sanatı" sergisi ise 28 Şubat'a kadar İstanbul Sinema Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.