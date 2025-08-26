İstanbul'da bu hafta: Çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak...

İstanbul'da bu hafta geniş bir yelpazede konserler, sergiler ve tiyatro oyunları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün, 27 ve 28 Ağustos'ta "Köpekle Kurt Arasında", 29-31 Ağustos'ta ise "Parmaklıklar Ardında İki Kadın" filmleri izleyiciye sunulacak.

"Süt Kardeşler" oyunu yarın Maximum Uniq Açık Hava'da tiyatroseverlerle buluşacak.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde 26 ve 27 Ağustos'ta Khruangbin, 28 Ağustos'ta Yıldız Tilbe, 29 Ağustos'ta Derya Bedavacı, 30 Ağustos'ta Sıla ve 31 Ağustos'ta Hakan Altun konser verecek.

Ece Seçkin 29 Ağustos'ta, Berkay 31 Ağustos'ta BtcTurk Vadi Açıkhava'da dinleyici karşısında olacak.

AKM'de 29 Ağustos'ta "Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası İstanbul Konseri" ve 30 Ağustos'ta "Zafere Doğru" konserleri gerçekleştirilecek.

"Balık Ekmek Caz" konserleri kapsamında "Emin Fındıkoğlu ve Orkestrası" 29 Aralık'ta Bebek'ten kalkacak vapurda müzikseverlerle buluşacak.

Yeni Türkü 30 Ağustos'ta, Zafer Bayramı konserinde Terminal Kadıköy'de hayranlarıyla buluşacak.

"Burgazada Caz Günleri", 29-31 Ağustos'ta Cennet Bahçesi'nde müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

DÜZENLENECEK SERGİLER

Ressam Cemal Toy'un 40 yıla yaklaşan sanat yolculuğunu yansıtan "Kalp Hizası" sergisi AKM Galeri'de 7 Eylül'e kadar 10.00-19.00 saatlerinde gezilebilecek.

Klasik Sanatlar Vakfının hazırladığı "1001 Eserle Klasik Sanatlar" sergisi, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

Geleneksel Türk sanatlarının önemli temsilcilerinden Doç. Dr. Şehnaz Biçer'in 38 yıllık sanat serüvenini yansıtan "Gölgesiz İzler" sergisi, 8 Eylül'e kadar Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ ile İyilik İçin Sanat Derneği işbirliğinde hazırlanan "Ay Tozunda Yürür Gibi" sergisi, Taksim Sanat'ta 20 Eylül'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzecilik vizyonu doğrultusunda tarihi sergiler ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Galata Kulesi'nin üçüncü katında açılan "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi, 1 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

Seramik sanatçısı Ayşegül Konakçı ile öğrencilerinin eserlerinden oluşan "10 Miras" sergisi, 5 Eylül'e kadar Galeri Eyüpsultan'da meraklılarını bekliyor.

"İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 21 Kasım'a kadar devam edecek.

İstanbul Modern, Ali Kazma’nın “Aklın Manzaraları” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının 2010’lu yıllardan bu yana kitap, kütüphane, edebiyat ve yazı kültürü üzerine ürettiği video ve fotoğraf çalışmalarını bir araya getiriyor.

Küratörlüğünü Gülce Özkara'nın, araştırmalarını Dilek Kaya'nın üstlendiği, "Karanlık Dünya" sergisi, 14 Aralık'a kadar Salt Galata'da ziyaret edilebilecek.

Meşher'de izleyicilere sunulan 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar görülebilecek.

Resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı mecralarda üretilen toplam 33 yapıtın yer aldığı grup sergisi "Basınç Altında Suyun Üstünde", 11 Ocak 2026'ya kadar Arter'de ziyarete açık olacak.

Küratörlüğünü Ceylan Önalp'in üstlendiği, sanatçı Deniz Doğruyol'un "Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum" sergisi, Ataköy Baruthane'de 25 Ocak 2026'ya kadar gezilebilecek.