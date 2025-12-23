İstanbul'da 'Noel Müzik Festivali'

İstanbul Filarmoni Derneği, yılbaşına özel olarak düzenlediği İstanbul Noel Müzik Festivali ile sanatseverleri müzikle buluşturuyor. 24 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında yapılacak festival, klasik müzikten caza, geleneksel Noel eserlerinden modern yorumlara uzanan bir program sunuyor.

Festivalin açılış etkinliği, bugün saat 19.30'da Ermeni Katolik Patrikhanesi'nde yapılacak, Laogom Quartet'in "Mevsimlerin Ezgileri" konseri olacak.

TARİHİ DOKUDA EVRENSEL MÜZİK

İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna, festival ile ilgili şu sözleri söyledi: “Festival mekânları, İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusunu müziğin evrenselliğiyle buluşturuyor. İstanbul Filarmoni Derneği, bu etkinliklerle sadece yılbaşı dönemine özel bir müzik şöleni sunmakla kalmayıp, İstanbul’un sanat hayatına değerli bir katkı sağlamayı amaçlıyor.”

Festival takvimi ve bilet bilgileri İstanbul Filarmoni Derneği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir.