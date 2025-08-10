İstanbul Festivali’nde Madrigal ile Mor ve Ötesi’nden unutulmaz gece

Türkiye’nin en özgün ve etkileyici müzik gruplarından Madrigal, şarkılarıyla İstanbul Festivali’ne bambaşka bir renk kattı.

Kısa bir süre önce “Sana Ait” adlı albümünü yayınlayan Madrigal, yeni şarkılarının yanı sıra “Seni Dert Etmeler”, “Dip” gibi en sevilen şarkılarını festival alanını dolduran binlerce müziksever ile hep bir ağızdan seslendirdi. Madrigal, sunduğu müzikal esintiyle İstanbul Festivali seyircilerini hayallerine götürdü.

Anıl Erdem Cevizci, Ceyhun Kaan Karakaş, Salim Kaan Alıcı, Sanlı Akgün ve Burak Emir Kamacı’dan oluşan Madrigal, performansı boyunca hem eğlendi hem de eğlendirdi.

İSTANBUL FESTİVALİ’NDE MOR VE ÖTESİ RÜZGÂRI

Gecede fırtına gibi esen Mor ve Ötesi, İstanbul Festivali’ndeki rock müzik rüzgarının hızına hız kattı.

Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı’dan oluşan Mor ve Ötesi, İstanbul Festivali’nde “Melekler Ölmez”den “Araf”a, “Küçük Sevgilim”den “Sevda Çiçeği”ne, “Cambaz”dan “Oyunbozan”a kadar sevilen şarkılarını seslendirdiler.

Konserin bir anında Arem & Arman’ın “Bir Derdim Var” remiksi eşliğinde, Beyhan Murphy’nin yönetimindeki 40 kişilik dans ekibi sahneye çıkarak görsel bir şov sergiledi.

Hep bir ağızdan eşlik edilen, her şarkısının sonunda uzun uzun alkışlanan Mor ve Ötesi, bis için sahneye döndüğünde geceyi “Bir Derdim Var” ile tamamladı. Seyircilerle sahnedeyken interaktif bir ilişki kuran Mor ve Ötesi, uzun süren alkışlara seyircilerini alkışlayarak karşılık verdi.

DOPDOLU BİR FESTİVAL

Festival kapsamında 10 Ağustos’ta Buray ve Gülşen sahne alacak. Tarihler 12 Ağustos’u gösterdiğinde, MÜYORBİR 25. Kuruluş Yıldönümü adına Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru ardı ardına sahne alarak “Rüya Gibi Bir Gece” yaşatacak.

İstanbul Festivali, 13 Ağustos’ta Motive ve Mela Bedel ile ardından Sertab Erener, 14 Ağustos’ta Simge Sağın ve Mabel Matiz, 15 Ağustos’ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos’ta da Semicenk ve Yıldız Tilbe konserleri ile devam edecek. Festivalin son günü 17 Ağustos’ta Ebo Show, Poizi, Çakal ve Blok3 sahne alacak.

Festival programında müzik dışında da çok sayıda etkinlik bulunuyor. FIBA standartlarında 3x3 basketbol ve espor turnuvaları, RopeLand, dikey rüzgâr tüneli ve lunapark gibi eğlence ve marka deneyim alanlarıyla İstanbul Festivali, gün boyu sürecek çok yönlü bir eğlence sunuyor.