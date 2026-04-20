İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar Ödülleri verildi

Pera Müzesindeki ödül töreninde üç dalda seçilen projelere ödülleri takdim edildi. Film Geliştirme Platformu dalında Arin İnan Arslan’ın yönettiği Tüccar Köprüde Buluşmalar ve Mattepost Post Prodüksiyon ödüllerini aldı. Melodika Ses Ödülü Ağır Ağır Giden Eller’e (Yönetmen: Dilşad Aladağ ve Filmarka Ekipman Ödülü de Apollo Adası’na (Yönetmen: Barış Sarhan) verildi.

Work in Progress Platformu ödüllerinde Hakkari’nin Diğer Mevsimleri (Yönetmen: Evrim Kaya) Anadolu Efes; Stratum (Yönetmen: Daniel Kötter, Marko G. Singh); Netflix Film Destek Ödülü; Aynı Narın Taneleri (Yönetmen: Şeyla Korkut); Postgarden Renk Ödülü ve Dans Eden Melekler (Yönetmen: Ferit Kılıç) Fata Morgana Fragman Ödüllerini aldılar.



Kısa Film Atölyesi dalında ise, Aslı Ekici’nin yönettiği Benden Önce Annem CUPRA Kısa Film ve Road to Clermont Katılım ödüllerini kazandı. Anne, Babam Bana Kızacak Mı? (Yönetmen: Selin Aktaş Eyüboğlu) Lumix Pro Destek ve Orlando (Yönetmen: Halime Usta) Square Eyes Danışmanlık ödüllerini aldılar.





Törende özel ödüller de verildi. İşte Bu Kıyamet (Yönetmen: Balahan Gürel) Türker İnanoğlu İlk Film Teşvik; Sığla Ünal Sektöre Giriş: Genç Yapımcı Mentorluk Programı ve Onur Sefer’in yönettiği Leviathan ise, International Screen Institute ile Midpoint Danışmanlık Ödüllerini aldı.

ALDIĞIMIZ NEFES VE SULTANA’NIN GALALARI OLDU

Şeyhmus Altun’un ilk uzun metraj yarışma filmi “Aldığımız Nefes”, 17 Nisan'da Atlas sinemasında festivalin “Yeni Bakışlar” bölümünde izleyiciyle buluştu. Film, kimya fabrikası patlaması ile sarsılan küçük bir kasabada, hayatı bir anda altüst olan on yaşındaki Esma’nın gözünden ayakta kalma çabasını diyalogdan çok bakışlarla, sessizliğin derin izler bırakan gücüyle anlatıyor.



Aynı bölümde yarışan Ali Kemal Güven’in yönettiği, Erdi Işık’ın senaryosunu yazdığı Sultana da gala gösterimini, 18 Aralık’ta Atlas’da yaptı. İstanbul’un striptiz kulübü Sultana’da geçen film, kadınların “yakışıklı prensin” çoğu zaman gerçek canavar olduğunu öğrenen ve kurtuluşu yalnızca birbirlerinde bulan savaşçılar olarak anlatıldığı çarpıcı bir drama.