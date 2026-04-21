İstanbul Film Festivali’nin ödül töreninde ‘sansürsüz sinema’ ve ‘Burdayım aşkım’ vurgusu: Altın Lale ‘Prenses Mumbi’nin

Bu yıl, “Film gibi şehir” sloganıyla 45’incisi düzenlenen İstanbul Film Festivali, önceki akşam The Marmara Taksim’de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Gecenin sunuculuğunu, açılışta olduğu gibi kapanışta da Onur Özaydın üstlendi.

David Mackenzie’nin başkanlığını yürüttüğü Altın Lale Yarışması jürisinde Berlin EFM Direktörü Tanja Meissner, oyuncu Ekin Koç, akademisyen Prof. Dr. Aslı Tunç ve yapımcı Rodrigo Areias yer aldı.

Altın Lale’yi bu yıl, Damien Hauser’in yönettiği “Prenses Mumbi” kazandı. “Jüri Özel Ödülü”, Bi Gan’ın yönettiği “Diriliş” filminin oldu.

‘Prenses Mumbi’

“En İyi Yönetmen Ödülü”nü, “Yaz Kampı” filmiyle Lise Akoka ile Romane Gueret kazanırken “En İyi Senaryo Ödülü”nü Rose ile Markus Schleinzer ile Alexander Brom kazandı.

“En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü Karanlıkta Islık Çalanlar filmindeki rolüyle İnci Sefa Cingöz, “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü Ölü Köpekler Isırmaz filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper kazandı.

ÖNE ÇIKAN KONUŞMALAR

Altın Lale jürisi ayrıca György Pálfi’nin yönettiği Tavuk filmine de mansiyon ödülünü değer gördü. Geçen yıl festivalin geleneksel bölümlerinden “Musikişinas” ve “Çiçek İstemez” bölümlerinin yanı sıra kuir filmlerin yer aldığı, 2014’ten beri düzenlenen “Nerdesin Aşkım?” seçkisi program dışı bırakılmıştı.

Bölümün gelecek yıl yeniden programa alınacağı belirtilmişti. Bu yıl da ilgili bölüm festivalde yer almadı ve tartışmalar devam etti. “Kısa Film Yarışması’nda “mansiyon ödülü”nü “Aşk ve Diğerleri” filmiyle kazanan Berna Sitare Değirmen konuşmasında, “Aşkın hiçbir şekilde yasaklanmadığı, hiçbir şekilde sansürlenmediği bir ülke, bir sanat, bir ekran dileklerimle” dedi.

“En iyi kısa film” ödülünü “Yerçekimi” filmi ile kazanan Dalya Keleş, “Söylemek istediğimiz son şey, sansürün tamamıyla karşısında olduğumuz ve film çekmeye devam edeceğimiz. Ve buradayız aşkım” ifadelerini kullandı

. “Yeni bakışlar” yarışmasında, “Keçi501” filmindeki performansıyla “en iyi görüntü yönetmeni ödülü”nü kazanan ve geceye katılamayan Reşat Okan Candemir’in yerine ödülü, filmin yönetmeni Evrim Çervatoğlu aldı. Çervatoğlu da yaptığı kısa konuşmasında, “Sansürsüz sinema ve burdayım aşkım” dedi.

‘YENİ BAKIŞLAR’ VE BAĞIMSIZLAR...

Festivalin “Yeni Bakışlar” bölümünün kazananları ve Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI), Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön), Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ve Belgesel Sinemacılar Birliği’nin (BSB) değer gördüğü ödüller ise şöyle:

YENİ BAKIŞLAR

- Seyfi Teoman En İyi Film Ödülü: “32 Metre” / Morteza Atabaki

- En iyi senaryo ödülü: Ziya Demirel ve Yusuf Tan Demirel / En Güzel Cenaze Şarkıları

- En iyi görüntü yönetmeni ödülü: Reşat Okan Candemir / Keçi501

- En iyi kurgu ödülü: Morteza Atabaki / 32 Metre

- En iyi sanat yönetimi ödülü: Elif Öner / İsimsiz Eserler Mezarlığı

- En iyi müzik ödülü: Efe Demiral / İsimsiz Eserler Mezarlığı

- En iyi kadın oyuncu ödülü: Esra Dermancıoğlu / En Güzel Cenaze Şarkıları

- En iyi erkek oyuncu ödülü: Burak Dakak / Annem Hakkında

- En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü: Çağdaş Ekin Şişman / En Güzel Cenaze Şarkıları

- En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü: Özer Keçeci / En Güzel Cenaze Şarkıları

BAĞIMSIZ ÖDÜLLER

- FIPRESCI Ödülü: Rose of Nevada / Mark Jenkin

- Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Sunay Terzioğlu / Bağlar, Kökler ve Tutkular

- BSB En İyi Belgesel Ödülü: Volkan Üce / 2m2