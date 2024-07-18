‘İstanbul İstanbul Olalı’yı bir de onlardan dinledik
Joshua Redman önceki akşam İstanbul Esma Sultan Yalısı’nda, 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında cazseverlerle buluştu.
Günümüz caz müziğinin önemli saksafoncularından Joshua Redman önceki akşam İstanbul Esma Sultan Yalısı’nda, son dönemde birlikte çalıştığı vokalist Gabrielle Cavassa, piyanist Paul Cornish, basçı Philip Norris ve baterist Nazir Ebo ile sahne aldı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Garanti BBVA ana sponsorluğunda düzenlediği 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında cazseverlerle buluşan grup, Eagles’ın en popüler şarkısı Hotel California’yı caz tınılarıyla seslendirerek büyük alkış topladı.
Kendisi de Kaliforniya doğumlu olan Redman, daha önce aralarında dünyaca ünlü caz piyanisti Chick Corea’nın da bulunduğu pek çok önemli isimle çalışmış bir saksafoncu. Müzikseverleri unutulmaz caz deneyimleriyle buluşturan grup, konserin finalinde Sezen Aksu’nun “İstanbul İstanbul Olalı” şarkısını eşsiz boğaz manzarasında konuklarıyla birlikte söyledi.
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