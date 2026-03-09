İstanbul Modern Sinema’da kısa film günleri: Gelecek Kısa

İstanbul Modern Sinema, mart ayı programında Türkiye’den kısa filmleri sinemaseverleri buluşturuyor. Sinemada keşfe açık, piyasa koşullarından bağımsız ve bir araştırma alanı olarak varlığını sürdüren kısa film formatına alan açan “Gelecek Kısa”, animasyondan belgesele, deneyselden dramaya uzanan seçki, uluslararası festival seçkilerinde yer alan ve önemli ödüller kazanmış yapımları içeriyor.

Yönetmenlerin de gösterimlere katılacağı programda öne çıkan filmler arasında Adana Film Festivali’nde En İyi Belgesel ödülü kazanan "Eskisi Gibi", Antalya Altın Portakal’da En İyi Kısa Film ve İzmir Kısa Film Festivali’nde En İyi Film ödüllerini alan "Ölüm Bizi Ayırana Dek", Venedik Film Festivali Orizzonti bölümünde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen "Prosedür", Altın Koza’da En İyi Kısa Film seçilen "Alis", IDFA’da açılış filmi olarak gösterilen "Mutluluk" yer alıyor.

Biçimsel çeşitliliğiyle de dikkat çeken programda, stop-motion tekniğiyle öne çıkan "Budu", tamamen yapay zekâ üretimi olan "Bir Başkasının Rüyası" izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca şiirsel animasyon diliyle "Kirpik", siyah-beyaz estetiğiyle teknik çeşitlilik sunan "Beyazlar ve Renkliler" festival kapsamında gösterilecek filmler arasında.

Belgesel ve kurmacayı bir araya getirerek bellek, yas, kimlik ve politik tanıklık gibi güncel temaları kişisel hikâyeler üzerinden ele alan porgramın ayrıntılarına İstanbul Modern Sinema'nın web sitesi üzerinden ulaşılabilir.