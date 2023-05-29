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İstanbul Müzik Festivali başlıyor

İstanbul Müzik Festivali 51'inci kez kentin farklı noktalarında birçok özel konserle dinleyicisiyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 16:22
İstanbul Müzik Festivali başlıyor
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51. İstanbul Müzik Festivali, 1 Haziran'da başlıyor. 18 farklı mekânda gerçekleştirilecek 25 konserde 60'ın üzerinde ismi ağırlayacak festival bu yıl ilhamını Cumhuriyet'in 100. yılından alıyor.

Festivalde izleyicileri, 6'sı İKSV'nin desteğiyle bestelenen 12 yeni eserin prömiyeri; Cumhuriyet'in ilk yıllarından geleneksel Türk müziği ve İstanbul tangosu besteleri; günümüz klasik müzik dünyasının yıldız solistleri, prestijli orkestralar ve disiplinlerarası projeler bekliyor.


51. İstanbul Müzik Festivali İKSV

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