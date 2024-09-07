İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl 22 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında

Yayınlanma: 07.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2024 - 04:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl, “Tüm yüzler sahnede” sloganıyla 28’incisi düzenlenecek İstanbul Tiyatro Festivali’nin basın toplantısı, önceki akşam İstanbul The Marmara Otel Taksim’de yapıldı. Toplantıya İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festival küratörü Mehmet Birkiye, gazetemizin yazarları Müjdat Gezen, Zeynep Oral, Dikmen Gürün ve çok sayıda sanatçı katıldı.

‘ÖTEKİ’Nİ ANLAMAK

Toplantıda konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festival programını 2022 yılından bu yana bir küratör önderliğinde kurguladıklarını belirterek, “İKSV olarak 1989 yılından bu yana, İstanbul Tiyatro Festivali aracılığıyla yaratıcılığı, özgünlüğü, yenilikçiliği kutlayan, duygu ve düşünce dünyalarımızda yeni ufuklar açan gösterileri izleyicilerle buluşturabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz” dedi.

Eczacıbaşı’nın ardından konuşan küratör Mehmet Birkiye ise tiyatronun öteki ile ilişki kurmayı, kabul edilmese bile anlamayı sağladığını belirterek “Bu ötekinin mutlaka bir kişi olması ya da bir topluluk olması da gerekmez, bir inanç, insana ait bir güdü, kısacası her şey olabilir. Eğer iddia ettiğimiz gibi seküler, adaletli, demokratik, insan haklarına saygılı bir dünya istiyorsak işte bu dünyada ‘öteki’nin konumu hayatidir. Öteki ile çatışma, şiddet içermeyen ilkel güdülerin olmadığı bir alana çekilmelidir. Kişisel kanım; böylesi bir hedefe ulaşmamızı sağlayabilecek en etkin yöntemlerden biri de tiyatrodur. Bu nedenle ki tiyatro hayatımızda daha çok yer etmelidir. Umarım 28. İstanbul Tiyatro Festivali hayatımızda tiyatroya daha çok yer açar” ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ ‘MÜFETTİŞLER’LE

Festivalin açılışı Tiyatro İN’in Melih Cevdet Anday’dan sahneye taşıdığı “Müfettişler” ile yapılacak. Engin Hepileri’nin yönettiği, Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ın yer aldığı oyunda Kenan Doğulu’nun müzikleri kullanılıyor. Müfettişler, 22 ve 23 Ekim’de izleyiciyle buluşacak.

Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya tiyatrosundan çarpıcı örnekleri izleyiciyle buluşturacak. Thomas Ostermeier’in yönetiminde, Lars Eidinger’in başrolünde oynadığı “III. Richard”; yönetmen Declan Donnellan, Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu ile birlikte sahneye koyduğu “Hamlet”; Nikita Milivojevic’in Sırbistan Ulusal Tiyatrosu oyuncularıyla sahnelediği “Macbeth”; Avignon Festivali’nin direktörü Tiago Rodrigues’in yönettiği “Hekabe, Hekabe Değil” ve Japon butoh dansının büyük ustası Ushio Amagatsu’nun topluluğu Sankai Juku’nun “Utsushi” başlıklı gösterisi tiyatroseverlerle buluşacak.

GEZEN’E ‘ONUR ÖDÜLÜ’

28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında bu yıl “onur ödülü”, Türk tiyatrosunun yaşayan en önemli isimlerinden ve gazetemizin yazarlarından Müjdat Gezen’e verildi. Gezen, konuşmasına başlamadan Mehmet Birkiye’ye esprili bir dille, “Birebir yazdığım metni okudun. Bire bir yani. Benimkinde ‘Richard’ yerine ‘Macbeth’ diyor” dedi, salon kahkahalara boğuldu. Konuşmasında devam eden Gezen, “10 yaşında sahneye çıkmışım, 10 yaşında bir çocuğu zorla sahneye çıkartırsanız olacağı budur. Başka bir şey beklemenin imkÓAnı yok. Ama mutluyum. Yeniden dünyaya gelsem yine oyuncu olmak isterim. Çünkü bana hep mutluluklar getirdi. Acısıyla tatlısıyla, zor günüyle, iyi günüyle bugünlere getirdi. Bu kadar onursal, bu kadar değerli bir ödülü alıyor olmak ayrıca bana onur verdi. Onun için de İKSV’ye, bütün bu organizasyonu gerçekleştirenlere sonsuz, yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kısa keseceğim. Aslında kısa konuşacak kadar ustalaşmadım, biraz fazla konuşuyorum doğrusu” diye konuştu.