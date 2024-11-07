İstanbul Tiyatro Festivali'nde bu hafta

Yayınlanma: 07.11.2024 - 14:43

Güncelleme: 07.11.2024 - 14:43

Festivalin üçüncü haftası bol ödüllü topluluk Tiyatro BeReZe'nin, Çehov’un ölümsüz eseri Martı’dan yönetmen Elif Temuçin'in uyarladığı yeni yapımı "Martı Mıyım?" ın prömiyeri ile 4 Kasım'da başladı. Sezin Akbaşoğulları, Sanem Öge, Tolga İskit, Nazlı Bulum ve Erkan Uyanıksoy’un 'mikrofonsuz' rol aldığı, seyirciyi içine çeken bazende oyuncuların seyirci olduğu oyun çağdaş oyunların başarıyla sahnelenebildiği Alan Kadıköy'e çok yakıştı.



Halil Babür imzalı "Linçler ve Dudaklar" bugüm İDT Üsküdar Tekel Sahnesi’nde; çağımızın en önemli yönetmenlerinden Declan Donnellan’ın yorumu ve Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu’nun usta oyuncularının performansıyla Shakespeare’in başyapıtı Hamlet, 7 ve 8 Kasım’da DasDas’ta; bu sene alt başlığını Cahit Irgat’ın İstanbul şiirinden alan festivalin özel yapımı İstanbul Mon Amour / Senden Bana Hayır Gelmez Güzel İstanbul, 8 ve 9 Kasım’da Metrohan, Hope Alkazar ile Erdem Otopark’ta ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü desteğiyle üretilen ve İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ile desteklenen Haberci, 9 ve 10 Kasım’da Üsküdar Tekel Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.



19 Kasım’a kadar sürecek festivalin detaylı programı İKSV'nin internet sitesinde bulunabilir.