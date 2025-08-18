İstanbul'un köylerinde bir festival: 3. Gezici Çocuk Filmleri Festivali

İBB Kültür tarafından, İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen Gezici Çocuk Filmleri Festivali, Çatalca'da başladı. Eylül ayı sonuna dek sürecek festival, Çatalca’nın ardından yoluna Silivri, Arnavutköy ve Şile’de devam edecek. Festival, üniversitelerin sinema bölümü öğrencileriyle çocukları buluşturan “Cep Telefonu ile Kısa Film Çekiyoruz” atölyesiyle dikkat çekiyor. Çocuklar atölye sayesinde hayallerini ekrana taşımanın ipuçlarını keşfederken, atölyeyi veren üniversite öğrencileri ise İBB Genç Sanatçılara Destek Programı kapsamında programda yer alıyorlar.

ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRENCİLERE ATÖLYE: 'İLK FİLMİMİ ÇEKİYORUM'

“Cep Telefonu ile Kısa Film Çekiyoruz” atölyesinde, 11-13 yaş arasındaki çocuklar iki gün boyunca üniversitelerin sinema bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek film yapımının temellerini öğreniyor ve kendi filmlerini çekmelerine olanak sağlanıyor. Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Nesibe Gerçik ve Yusuf Tağ ile başlayan atölye programı, Galatasaray Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi sinema bölümü öğrencilerinin vereceği atölyelerle devam edecek.

Demokratik kültür anlayışı ile sanata erişimi her yurttaş için eşitleyen ve gezici etkinliklerle kültür-sanatı merkezlerden şehrin tüm noktalarına ulaştırmayı amaçladıklarını belirten İBB Kültür’ün düzenlediği 3. Gezici Çocuk Filmleri Festivali programına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.