İstanbul ve İzmir Devlet Tiyatroları eylülde Ankara'da sahne alacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT), eylül ayında İstanbul ve İzmir Devlet Tiyatrolarının ödüllü yapımlarını Ankaralı sanatseverlerle buluşturacak.

DT'den yapılan açıklamaya göre, 4-6 Eylül tarihlerinde CSO Ada Ankara'nın üç farklı salonunda aynı anda sahnelenecek oyunlarla başkentliler tiyatro keyfi yaşayacak.

İzmir Devlet Tiyatrosunun kalabalık kadrosuyla sahnelediği "Rembetiko Efsanesi", rebet müziğinin en parlak dönemine yolculuk yaptırıyor.

Marika Ninou'dan Roza Eskenazi'ye, Vasilis Tsitsanis'ten pek çok usta müzisyene uzanan kültürel mirası sahneye taşıyan yapım, Thesia Panayiotou'nun özgün müzikleri, Costas Ferris'in yazarlığı ve süpervizörlüğü, Başar Sabuncu'nun çevirisi ve Murat Çidamlı'nın yönetmenliğiyle CSO Ziraat Bankası Ana Salonu'nda izlenebilecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosunun ödüllü yapımı "Tamamen Doluyuz", insanın hayaller ve gerçekler arasında sıkışmış iç dünyasını sahneye taşıyor.

Becky Mode'un yazdığı, Lale Eren Dalsar'ın çevirdiği ve Elif Erdal'ın yönettiği oyunda, genç bir oyuncu olan Sam'in hikayesi Efe Erkekli'nin tek kişilik performansıyla sahnelenecek. Oyun, CSO Bankkart Mavi Salon'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Yine İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Çarpışma", orkestranın görünmeyen dünyasını ele alıyor.

Müge Oskay'ın yazdığı, Kubilay Karslıoğlu'nun yönettiği ve Can Atak'ın performansıyla sahneye taşınan eser, sabrın, suskunluğun ve görünmeyen emeğin izleyiciye aktarılmasını hedefliyor. "Çarpışma", CSO Tarihi Salon'da tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

Üç oyun da 4, 5 ve 6 Eylül akşamları saat 20.00'de başlayacak.