İstanbul’da 30 Ağustos coşkuyla kutlanacak

Yayınlanma: 27.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.08.2023 - 03:00

Dumlupınar’da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için her sene kutlanan 30 Ağustos’un bu sene 101’inci yıldönümü. Yurdun her yerinde coşkuyla kutlanacak bayram için belediyelerin de takvimleri belli olmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zafer Bayramı nedeniyle kentte ücretsiz konser ve etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda Yenikapı’da yapılacak olan kutlamalarda sanatçı Gülşen’in yanı sıra Güneş, Yaşlı Amca, Jabbar gibi isimler de sahne alacak.

FENER ALAYI VE SAHNE ŞOVLARI

Beşiktaş Belediyesi’nin etkinlikleri ise her sene olduğu gibi fener alayıyla birlikte başlayacak. Ardından Sanatçılar Parkı’ında Candan Erçetin konseri gerçekleştirilecek. Ataşehir Belediyesi ise çocuklar için özel olarak düzenlenen program için hazırlıklara başladı. Etkinlikler kapsamında sahne şovları, oyun parkurları, atölyeler ve karnaval oyunları gibi eğlenceli aktiviteler yer alacak. Kadıköy Belediyesi de Zafer Bayramı için etkinlik takvimini yayımladı. Bayram kapsamında sanatçı Erol Evgin konseri gerçekleştirilecek. Maltepe Belediyesi’nin etkinlikleri ise belediye önünden meşaleli yürüyüşle başlayacak. Ardından Burcu Güneş etkinlik kapsamında sahne alacak. Kartal Belediyesi ise Nilüfer konserine hazırlanıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi de her sene olduğu gibi bayraklı yürüyüşle birlikte bayram kutlamalarına başlayacak. Yürüyüşün ardından müzik grubu Köfn sahne alacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise Porsuk Çayı’nda fener alayı gerçekleştirecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi’yle birlikte bayram kutlaması düzenleyecek. Bu kapsamda 29 Ağustos’ta Kıraç sahne alacak.

