İstanbul’da caz rüzgârı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 26 yıldır Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, önceki akşam Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi bahçesindeki açılış töreniyle başladı. Festivalin destekçilerine plaketlerinin sunulduğu törende, Takeshi’s Cashew ve Genç Caz+ finalistlerinden Eggmann Quartet konser verdi.
Festival, 19 Temmuz’a kadar yıldız isimlerin konserlerinin yanı sıra gelenekselleşen etkinlikleri “Caz Vapuru, +1’li Gece Gezmesi ve Parklarda Caz” ile devam edecek.
Festivalde bugün Parkorman’da trip hop ve rock’ı folk notalarıyla birleştiren Morcheeba konser verecek. Ayrıca Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde ücretsiz “Parklarda Caz” konserleri izleyiciyle buluşcak. 14 Temmuz akşamı, cazın övgü alan ismi Youn Sun Nah öncülüğündeki Youn Suh Nah Quartet ve Deniz Taşar festivalin yeni mekânlarından Robert Kolej Konak Teras’ta cazseverlerle buluşacak.
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