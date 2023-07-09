İstanbul’da caz rüzgârı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.07.2023 - 03:00

Festival, 19 Temmuz’a kadar yıldız isimlerin konserlerinin yanı sıra gelenekselleşen etkinlikleri “Caz Vapuru, +1’li Gece Gezmesi ve Parklarda Caz” ile devam edecek.

Festivalde bugün Parkorman’da trip hop ve rock’ı folk notalarıyla birleştiren Morcheeba konser verecek. Ayrıca Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde ücretsiz “Parklarda Caz” konserleri izleyiciyle buluşcak. 14 Temmuz akşamı, cazın övgü alan ismi Youn Sun Nah öncülüğündeki Youn Suh Nah Quartet ve Deniz Taşar festivalin yeni mekânlarından Robert Kolej Konak Teras’ta cazseverlerle buluşacak.