İstanbul'da çocuklara özel yarıyıl tatili etkinlikleri

Yayınlanma: 27.01.2025 - 14:03

Güncelleme: 27.01.2025 - 14:03

Yarıyıl tatiline özel hazırlanan ve 2 Şubat’a kadar devam eden programlarla İstanbul’un farklı ilçelerindeki mekânlar bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Çocukların hem eğlenip hem öğreneceği etkinlikler, farklı disiplinlerle minik sanatseverlerle buluşuyor.

İBB KÜLTÜR'DEN SÖMESTİR ŞENLİĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen ücretsiz etkinlikler, Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas ve Çubuklu Silolar gibi miras alanlarında ve şehrin çeşitli kültür merkezlerinde çocukları bekliyor. İBB Kültür’ün 2 Şubat’a kadar devam eden programı kapsamında yarıyıl tatili boyunca İstanbul’un farklı ilçelerindeki mekânlarda 85 çocuk atölyesi, 12 çocuk filmi ve 34 çocuk tiyatrosu olmak üzere toplam 131 etkinlik gerçekleşecek.

Çocuklar için ahşap topaç atölyesi, telden figürler atölyesi, stop motion, bilim ve deney atölyesi, kolaj atölyesi, dünya müziği atölyesi, astronomi, uzay mekanları yapımı, origami atölyesi ve kar küresi yapımı gibi birbirinden farklı atölyeler düzenleniyor. Program kapsamında sahnelenen oyunlar arasında Shakespeare’in Perileri, Dedektif İz Peşinde, Pinokyo Geri Geldi, Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız, Her Çocuk Özeldir, Ali Baba ve Kırk Haramiler, Mikrobistan, Kuşlardan Bize Öğretiler, Rumi ve Yaşlı Aslan, Haylaz Kız Damla, Bay Mozart, Pembe Panter gibi pek çok çocuk oyunu yer alıyor. Etkinlikler kapsamında Büyük Macera 2, Dilek, Tembeller Ailesi gibi filmler de çocuklarla buluşuyor.



Ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilen etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden ulaşılabilir.

ARTER'DEN ATÖLYELER

Arter’in farklı yaş gruplarına yönelik çocuk atölyeleri 8 Şubat’ta “Ses Çıkaran Heykeller”, 15 Şubat’ta “Çamur Şekillendirme Atölyesi”, 21 Şubat’ta “Kürek Çeken Şarkılar”; 22 Şubat’ta ise “Anılarımın Haritası” başlıklarıyla düzenlenecek. Hem öğretici hem de eğlendirici atölyeler, çocukları çağdaş sanatı keşfedip yorumlamaya ve yaratıcı süreçleri kendi bakış açılarıyla deneyimlemeye davet ediyor. Arter’in -1. katındaki Atölye alanında sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen çocuk atölyelerinin biletleri, giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden ya da Biletix üzerinden temin edilebilir.

BORUSAN CONTEMPORARY'DE ÇAĞDAŞ SANAT

Borusan Contemporary, okulların yarıyıl tatilinde çocuklara eğitici ve eğlendirici atölyelerle dolu bir program sunuyor. Borusan Hikâye Evi ve atölyepikolo tarafından, Doug Aitken’in “İçimdeki Şehir” sergisi ve Borusan Contemporary Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi “Ebedi Prelüd”den ilhamla farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyeler, 18, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SAKIP SABANCI MÜZESİ'NDE SERAMİK

Sakıp Sabancı Müzesi de 5-12 yaşlarındaki çocuklara, 28 Ocak, "Arkki ile Keşif Gezili Atölyeler-Moda Tasarımı: Desenlerden Şapkaya" 29 Ocak ve "Hangi Yöne Baş Aşağı Seramik" 31 Ocak'ta düzenlenecek.

PERA MÜZESİ'NDE SANAT ATÖLYESİ

Pera Müzesi'ndeki sergiler paralelinde düzenlenen, 4-6, 7-12, 9-12 ve 13-17 yaş grupları ile öğretmenlere özel toplam 21 farklı ve yaratıcı sanat atölyesinden oluşan program, 1 Şubat'a kadar sürecek.

"Ahşap Baskı: Kumaşta Doğal Motifler" 23-31 Ocak, "Şeffaf Tablomun Renkli Yansıması" 24-28 Ocak, "Işıldayan Renkler: Gece Lambası" 29 Ocak, "Uçuşan Renkler: Dekoratif Sarkıt" 28 Ocak, "Fenakistiskop: Döndür Canlansın" 29 Ocak, "Nakışla Oyun: Noktaları Birleştir" 30 Ocak, "Çocuklarla Bilinçli Farkındalık" 30 Ocak, Öğretmenlere özel "Müzede Drama" 31 Ocak, "Tuval Yüzeyine Dokunan Desenler" ve "Flipbook Atölyesi: Hayal Et, Çiz, Oynat" 1 Şubat'ta düzenlenecek.

İŞ SANAT'TAN İKİ AYRI MEKANDA BİR DİZİ ETKİNLİK

İş Sanat'ın yarıyıl tatilinde çocuklar için hazırladığı program 1 Şubat’a dek sürüyor. Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde, Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik, birbirinden zengin içeriklere sahip ücretsiz atölyeler minik katılımcılarını bekliyor.

İş Sanat, 28 Ocak'ta "Tatlı Anılar", 29 Ocak'ta "Doğadan İlhamla Mozaik" ve "Benim Kumbaram" atölyesi, 30 Ocak'ta "Bir Dilim Sanat", 31 Ocak'ta "Hayal Bahçesi" etkinlikleri ile Beyoğlu'nda bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde çocukları ağırlarken; 28 Ocak’ta “İklim Bilinci”, “Uzay Serüveni”,”Penguen ile Balina” ve “Kızılgerdan ile Ren Geyiği”, 29 Ocak’ta “Kerem ile minik Canavarlar”, “Parlak Kahraman ve Hasta Orman”, 30 Ocak’ta “Bayrak Sallayan Robotlar”, “Elektrik Santrali”, “Robot Balerinler”, 31 Ocak’ta Tasarruf Kutum" etkinlikleri Türkiye İş Bankası Müzesi (Eminönü)'nde çocuklarla buluşacak.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

27, 28, 29 ve 30 Ocak'ta "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" oyunuyla minik sanatseverleri ağırlıyacak AKM Tiyatro Salonu, 30 Ocak'ta Güldüy Güldüy Show'u Ezo Sunal’ın moderatörlüğünde sahneye taşıyor.

Ayrıca AKM Türk Telekom Opera Salonu Fuaye'de 31 Ocak ve 2 Şubat'ta Çöp Canavarı, 2 Şubat'ta KidConcerts AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.