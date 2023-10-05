İstanbul'dan Rus Lubo-Milo halk dansları topluluğu geçti

Yayınlanma: 05.10.2023 - 16:50

Güncelleme: 05.10.2023 - 16:50

Etkinlik, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Çeryomin başkanlığındaki heyetin İstanbul ziyareti çerçevesinde gerçekleştirildi.

Gösteri öncesinde konuşma yapan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, heyetin İstanbul'a gelme amacının son derece geniş kapsamlı olduğunu, ekonomiden kültüre bir çok konuda toplantılar yapılacağını söyledi.

Buravov, "Bu konser Moskova ve İstanbul kardeş şehirler olması kapsamında gerçekleşiyor. Hepimiz burada bulunanlar olarak hem Rusça hem de Türkçe konuşuyoruz, ortak bir çok şeyimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

Konser öncesi resepsiyonda açıklamalarda bulunan Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Çeryomin, "Çok yönlü bir iş birliğimiz var. Sadece ekonomik alanda değil kültürel alanda da etkinliklerin olması ilişkilerin olumlu yönde gelişmesine olumlu etki sağlayacaktır. Bu yönde de iki ülke halklarından etkinliklerin olması yönünde istekler aldıklarını ve kendilerinde insanlığın ortak dili olan kültür ve sanatın Rusya'nın temsilcilerinden Lubo-Milo folk topluluguna da teşekkür ederiz” dedi.

Etkinliğe katılan Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Platonov ise iki ülke arasında ticaret, hükümet ve kültür gibi pek çok alanda çok yönlü bir işbirliği bulunduğunu belirterek, "Bunların sinerji içinde bir araya gelmesi taraflar için büyük önem ve etki ortaya çıkarıyor" dedi.

Gösterinin Rusya halk kültürünün önemli bir parçası olduğunu dile getiren Platonov, "Çok enerjikler, çok eğlenceliler. Müzikleri ve dansları eminim siz de beğeneceksiniz" ifadesini kullandı.

Sivil toplum kuruluşları temsilcilikleri yanı sıra çok sayıda sanatseverin de katıldığı iki bölümden oluşan konserde dans gösterisi eşliğinde Rus halk şarkıları söylendi.

Sahne performansına enstruman dinletilerinin eşlik ettiği gösteride, Lubo-Milo grubu renkli kostümleri ve hareketli danslarıyla izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Konser uzun süren alkışlardanda sonra seyircilerinde coşkuyla danslara katılmasıyla sona erdi.