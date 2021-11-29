İstasyon dergisinin birinci yaş günü için tören düzenlendi

29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Maltepe Belediyesi’nin ücretsiz olarak yayımladığı İstasyon dergisinin birinci yaşı, önceki akşam Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde büyük bir törenle kutlandı. Törene, dergide yazıları bulunan sanat camiasının büyük isimleri katıldı, şarkılar söylendi, şiirler okundu ve gecenin sonunda öykü ödülleri sahiplerini buldu. Maltepeliler büyük ustaları yakından görme ve sahnede izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Son zamanlarda görülen belki de en geniş katılımlı ve en uzun kültür-sanat gecesi Maltepe’de yapıldı. Salgın döneminde yayın hayatına başlayan İstasyon dergisinin ilk yaş günü kutlamasına sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Gecede kimler yoktu ki? Gazetemiz yazarları Zeynep Oral ve Ataol Behramoğlu’nun da yer aldığı gecede Zülfü Livaneli, Şükrü Erbaş, Mazlum Çimen, Ahmet Telli, Nurettin Rençber, Barış İnce ve daha birçok isim sahneye çıktı.

Zülfü Livaneli

‘MERHABA’ İLE AÇILIŞ

İlk olarak davetlilerle kokteylde bir araya gelen sanatseverler hayranı oldukları sanatçılarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti. Törenin başlangıcında Zeynep Oral ve Selçuk Yöntem, Aziz Nesin’in “Merhaba” eserinden seslendirdikleri bir bölümle açılışı yaptılar. Nesin’in yıllar önce yazdığı, ama günümüzü de anlatan eseri seslendirdikten sonra Zeynep Oral, şunları söyledi: “İçindeki ışıkla karanlığı aydınlık tutanların umutla yeni başlangıçlara koşanların dergisi İstasyon. Söyleyecek sözü olan, şiirle, öyküyle, edebiyatla hayatı kucaklayanların dergisi. Gençlere yol açan bir dergi. Ülkemin sayısız usta yazarlarıyla geniş bir okur kitlesini buluşturan bir dergi, bugün birinci yaşını kutluyor.”

BAŞKANDAN MÜJDE

Ardından Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da bir konuşma yaptı. Ali Kılıç, “Pandeminin bütün dünyayı sardığı bir süreçte arkadaşlarımızla bir araya geldik. Mesafeler araya girmişti. Biz de bu mesafeleri dergi aracılığıyla sıcak bir atmosfere, evlerinize kadar girerek yakınlaştırabilir miyiz diye düşündük. İstasyon böyle ortaya çıktı. İstasyon’un mutfağı çok sağlamdı, arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu. Kılıç, ücretsiz dergiyi, kargo ücretini de ödeyerek Türkiye’nin her yerine ulaştırdıklarını söyledi. Başkan Kılıç, kâğıt fiyatları ve masraflar artsa da İstasyon dergisinin gelecek yıl da yayımlanmayı sürdüreceğinin müjdesini verdi.

"KÜLTÜR VİCDAN İŞİDİR"

Ataol Behramoğlu

Zülfü Livaneli ise yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük silahlarından birinin kültür olduğunu söyleyerek “Cumhuriyet insanını yetiştirmek için kültür savaşı başlatmıştı” diye konuştu. Livaneli, “Kültür alanını ele geçirmek için her şeyi yaptılar. Fakat şöyle bir şey var, kültür ve sanat yaratıları vicdanla ilişkilidir. Vicdanı olmayan, empati duymayanlar, insanın dertleriyle dertlenmeyenler sanat yapamaz. Kültür sanat bizim, yani solda olanların işi” dedi. Ataol Behramoğlu yaptığı konuşmada dergiciliğin öneminden bahsetti. Varlık dergisinde ilk defa yayımlanan şiirlerinden duyduğu mutluluğu anlattı.