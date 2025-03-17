İtalya’da 'Göbeklitepe' sergisi büyük ilgi gördü

Yayınlanma: 17.03.2025 - 12:29

Güncelleme: 17.03.2025 - 12:29

İtalya’nın başkenti Roma’da, 24 Ekim 2024 tarihinde açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, büyük ilgi gördü. Roma'nın en önemli kültürel mekanlarından Kolezyum’da sergilenen Göbeklitepe, şu ana kadar 5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY'DAN PAYLAŞIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Göbeklitepe’nin eşsiz tarihini Roma’nın kalbinde yeniden canlandırdık. Medeniyetin sıfır noktası Göbeklitepe, Roma’nın kalbi Kolezyum’da dünya ile buluşuyor. Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi sergisi, açıldığı günden bu yana 5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü. UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe’nin 11 bin yıllık gizemi, anıtsal sütunların replikaları ve sanal turlarla ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. İnsanlık tarihine ışık tutan bu eşsiz sergi, nisan ayının sonuna kadar Kolezyum’da ziyaretçilerini bekliyor” ifadelerini kullandı.

GÖBEKLİTEPE, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE

Göbeklitepe, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilerek insanlık tarihine ışık tutan en önemli keşiflerden biri kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlik, uluslararası arkeolojik mirasın korunmasına ve tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor.

SERGİ, ZİYARETÇİLERE BENZERSİZ BİR DENEYİM SUNUYOR

Sergi, Göbeklitepe’nin 11 bin yıllık geçmişini anlatan multimedya içerikler, 3D rekonstrüksiyonlar ve sanal turlar ile benzersiz bir deneyim sunuyor. Anıtsal sütunların replikaları ile desteklenen sergi, erken insan topluluklarının ritüellerini ve yaşam biçimini gözler önüne seriyor. İtalyan ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından hazırlanan sergi, dünya arkeolojik mirasının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

SERGİ NİSAN AYINA KADAR KOLEZYUM’DA

Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, 30 Nisan 2025 tarihine kadar Kolezyum'da ziyaretçilerini bekliyor. Bu eşsiz sergi, tarih meraklılarını ve arkeolojik mirası keşfetmek isteyenleri büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor.