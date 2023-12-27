İvme Eğitim Kurumları, gazetemizi ziyaret etti

Yayınlanma: 27.12.2023 - 18:29

Güncelleme: 27.12.2023 - 18:29

Ülkemizin çağdaş eğitim kurumlarından olan İvme Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yüksel, gazetemiz Cumhuriyet’in Ankara temsilciliğini ziyaret etti. Cumhuriyet Ankara Temsilci Sertaç Eş ve Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu ile görüştü. Laik eğitim üzerine gerçekleştirilen sohbette, ülkenin geleceğe sağlam adımlarla yürümesinin temel unsurunun laik eğitim olduğu ve herkesin bunun değerini bilmesi gerektiğini konuşuldu. Yüksel, Atatürk ilkelerini benimsemiş çağdaş bir kurumu ziyaret edip düşünce alışverişinde bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, “Bu kara günler geçicidir ve hiçbir kurum veya kişinin cumhuriyetimize kalıcı izler bırakmaya gücü yetmeyecektir. Gün birlik olma günüdür ve cumhuriyet değerlerine daha da sıkı sarılmak gerekir. Laik eğitimin svunucularından tüm sivil toplum kuruluşları Cumhuriyet Vakfı gibi aydınlatma sorumluluğu taşımayı sürdürmelidir” dedi.

