İyi şanslar Leo

21 Ekim 2022 Cuma, 04:00

İzninizle bu kez, bir sinema filmi tanıtım yazısını, gazeteci kimliğimin yanı sıra, roman yazarı kimliğimi de katarak yazacağım. Çünkü bu karanlık atmosferde nihayet keyifli ve neşeli bir film izleyeceğim diye gittiğim, 2022 yılı Sundance Film Festivali’nde açılışını yapan çok yeni bir film, benim 2019’da yayımlanan Kiralık Adam kitabımda işlediğim konunun adeta bir bölümü! Mütevazı olmayacağım, o yılın en çok satan 20 kitabı listesinden düşmeyen ve korsanlarıyla birlikte yaklaşık 50 baskı yapan kitap, çok ilgi çekmiş ve yıllar içinde, dizi ve film yapmak üzere üç anlaşma imzalamıştım, asla gerçekleşmeyen. Çünkü coğrafya kaderin. Bu ülkede kimse cesaret edememişti çekmeye. Gerçi kitap Almancaya da çevrilmişti ama film için kesin benim kitaptan esinlendiler demeyeceğim, konu evrensel, herkesin aklına gelebilir. Belki şimdi dijital kanallar ilgilenir deyip bu kısmı kapatıyorum!

SEKS TERAPİSİ

Film izlenimimi yazmaya başlayınca hepi topu iki kahramanlı, neredeyse tek bir mekânda geçen film, ucuza da mal olmuştur diye düşünmedim değil. Nancy, otuz yıllık eşini yeni kaybetmiş, iki çocuklu, ortaokulda din dersi öğretmenliğinden emekli, planlı programlı ve sıkıcı bir hayat yaşamaktan öteye geçmemiş, orta yaş bunalımında bir kadın. Leo ise, melez, yakışıklı, kaslı ve seks meraklısı bir genç adam. Birbirleriyle metro vagonunda bile yakınlaşmaları mümkün olmayacak bu iki karakter, şehir dışında, renksiz ve tatsız bir otel odasında ne için buluşur?

MERAK VE HEYECAN

Yaşlı bir erkek ve genç bir kadın söz konusu olsa, sorunun yanıtı, sorulmaması gerekecek kadar kolay olurdu. Hatta yaşlı erkeğin din dersi öğretmeni, genç kadının da seksi olmasını yazmaya bile gerek kalmazdı değil mi?

Filmin ters köşe tarafı bu. Nancy, İngiltere için hayli geride kalmış, ama örneğin bizim ülkede çok sık rastlandığı biçimde, hayatında kocası dışında bir erkek tanımamış, onunla sevişirken de hiç orgazm olmamış, ama “mış” gibi yapmış, cinsel hayatı görevden ibaret olmuş bir kadın. Eşi ölünce de öğretmenlik güdüsü mü desek, deneyerek haz almaya, orgazmı öğrenmeye karar veriyor. Ne ki karşısına, seks terapisti kadar deneyimli, sadece yakışıklı değil, insan ruhunu bir psikanalist kadar çözebilen bir genç adam çıkınca deney, biyolojik olmaktan öteye geçiyor.

Nancy rolünde iki Oscar ödüllü Emma Thompson, tabii ki çok inandırıcı. Seks işçisi demeyeceğim, seks terapisti Leo rolünde Daryl McCormack ise onun karşısında ezilmiyor deyip geçelim. Tahmin edebileceğiniz gibi bir kadın yönetmen elinden çıkmış: Sophie Hyde, bazen hadi ama dedirtecek kadar kadını zorluyor; bir erkek bunu bu kadar iyi anlatamazdı. Kadının İngiliz aksanıyla konuşmasına, delikanlının güzel gözlerinin de tadına doyum olmuyor. Spoiler bu kadar. Sakın aklınıza porno, fantezi gelmesin, kahkaha da attıran ama daha çok dram diyebileceğimiz bir tür. Tabii ki ergen çocuğunuzu alıp da gitmenizi tavsiye etmiyorum.