Ailecek keyif alabileceğiniz rengarenk 5 animasyon filmi

1) COCO

12 yaşındaki minik Miguel'in ölüler diyarındaki maceralarını anlatan Coco’nun konusu, temelinde Meksika’nın “Ölüler Günü” adlı özel gününe dayanıyor. Ana karakter Miguel yanlışlıkla ölüler ülkesine giderek en büyük kahramanı olan ve her gün şarkılarını dinlediği büyük-büyük babası efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz ile karşılaşıyor ve Cruz’un tekrar ailesine dönmesini istiyor.

Coco’nun 16. Görsel Efekt Birliği Ödülleri’nde 4 ödül, 45. Annie Ödülleri’nde 11 ödül kazandığını ve 2018 Oscar Ödülleri'nde En İyi Animasyon Filmi seçildiğini de unutmamak gerekiyor.