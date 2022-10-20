Ailecek keyif alabileceğiniz rengarenk 5 animasyon filmi
Çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek isteyen ebeveynler için ailecek izlenebilecek filmler bulmak oldukça zor. Bunun temel sebebi ise; çocuklarla yetişkinlerin ilgi ve heyecanını ortak kümede buluşturacak yapımların oldukça az olması.
Özellikle bu noktada birçok ebeveynin tercihi, kendisinin de izlerken keyif alabileceği filmlerden yana oluyor. Patlamış mısırlarınız hazırsa, işte film geceniz için en güzel animasyon film önerileri...
1) COCO
12 yaşındaki minik Miguel'in ölüler diyarındaki maceralarını anlatan Coco’nun konusu, temelinde Meksika’nın “Ölüler Günü” adlı özel gününe dayanıyor. Ana karakter Miguel yanlışlıkla ölüler ülkesine giderek en büyük kahramanı olan ve her gün şarkılarını dinlediği büyük-büyük babası efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz ile karşılaşıyor ve Cruz’un tekrar ailesine dönmesini istiyor.
Coco’nun 16. Görsel Efekt Birliği Ödülleri’nde 4 ödül, 45. Annie Ödülleri’nde 11 ödül kazandığını ve 2018 Oscar Ödülleri'nde En İyi Animasyon Filmi seçildiğini de unutmamak gerekiyor.
2) ONWARD
Orijinal ismi ‘’Onward’’ olan Hadi Gidelim, Pixar Animation Studios tarafından Walt Disney Pictures için üretilen 2020 yapımı bir animasyon film. Yönetmenlik koltuğunda Dan Scanlon’un oturduğu filmin yapımcısı ise Kori Rae. Hadi Gidelim filmi, çok küçük yaşta babalarını kaybeden iki genç elf kardeşin hikâyesini anlatıyor.
Elf kardeşler çok özledikleri ve artık hatırlamakta bile zorlandıkları babaları ile bir gün geçirme şanslarının olduğunu keşfederler. Buna göre, dünyada bir büyü vardır ve bu büyü onların babaları ile kavuşup son bir gün geçirmelerini sağlayacaktır. Elf Kardeşler bunu öğrendikleri anda bunun büyük bir fırsat olduğunu düşünürler ve büyünün ne olduğunu öğrenmeye çalışırlar...
3) THE EMPEROR'S NEW GROOVE
Şaşkın İmparator, Walt Disney Feature Animation’ın ürettiği ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtımı yapılan 2000 yapımı animasyon komedi filmidir. Senaryosunu David Reynolds'un yazdığı filmin yönetmenlik koltuğunda ise Mark Dindal oturuyor. Sadece kendini övmeyi seven megaloman bir imparator olan Kuzco, geçinilmesi oldukça zor olan biridir.
Doğum günü için yalnızca kendisinin yüzeceği bir su parkı yaptırma kararı alır. Ancak bunun için ülkesindeki bir köyü yıkması gerekiyordur. Haritadan silinerek su parkına dönüştürülecek bu köyü korumak için en yakınları Kuzco ile tartışır. En yakın olduğu kişi olan Yzma'yı kovduğunda Yzma, imparatordan büyük bir intikam almak için Kronk’tan yardım ister. Kronk ise bencil imparatoru bir lamaya dönüştürür.
Hayatının geri kalanında bir hayvan olarak yaşamına devam edeceğini düşünen imparator için tüm yaşamını ve geçmişte aldığı kararları sorgulayacağı bir dönem başlar.
4) SOUL
Soul, Pixar Animation Studios tarafından yaratılan Walt Disney Pictures’ın yayıncılığını üstlendiği 2020 yapımı animasyon fantastik komedi-drama filmi. Pete Docter'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmin, ortak yönetmeni ise Kemp Powers.
Pixar’ın ilk kez Afrikalı Amerikalı bir kahramanın hikâyesini konu aldığı filmde, orta okul müzik öğretmeni Joe Gardner, müzisyen olarak performans sergilediği ilk gecede New York sokaklarında gezinirken kanalizasyona düşer. Burası aslında başka bir boyuta geçilmesini sağlayan büyülü bir yerdir. Bir caz müzisyeni olarak tam da her zaman hayalini kurduğu büyük çıkışını yapacağına inanan Joe’nun acilen dünyaya nasıl döneceğini bulup ruhunu tekrar bedeniyle birleştirmesi gerekir.
2020'de Londra Film Festivali'nde galasını yapan Soul, eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı ve 78. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Animasyon Filmi ve En İyi Orijinal Müzik Ödülü'nü kazandı.
Ayrıca 93. Akademi Ödülleri ve 74. İngiliz Akademi Film Ödülleri'nde En İyi Animasyon kategorisi başta olmak üzere üç kategoride aday gösterildi.
5) PARANORMAN
ParaNorman filminin yönetmen koltuğunda Sam Fell ve Chris Butler yer alırken, filmin senaryosu ise Chris Butler’a ait.
10 yaşlarında şirin bir çocuk olan Norman’ın sıra dışı bir özelliği vardır, ölü insanların ruhlarını görebiliyordur. Norman ruhları yalnızca görmekle kalmıyor, onlarla konuşup iletişime de geçebiliyordur. Norman’ın yaşadığı kasabayı bir gün zombiler basınca kasabalılar çok korkar ve bu durumda kasaba halkının yardım isteyebileceği Norman’dan başka biri de yoktur. Ancak kasabanın üzerine musallat olan yüzyıllık bir lanet yüzünden
Norman’ın yalnızca ruhlarla değil, hayaletlerle, cadılarla ve daha da kötüsü laftan anlamayan yetişkin insanlarla da mücadele etmesi gerekir.
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