Ailecek keyif alabileceğiniz rengarenk 5 animasyon filmi

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 16:06
<p><span lang="EN-US">Çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek isteyen ebeveynler için ailecek izlenebilecek filmler bulmak oldukça zor. Bunun temel sebebi ise; çocuklarla yetişkinlerin ilgi ve heyecanını ortak kümede buluşturacak yapımların oldukça az olması.</span></p> <p><span lang="EN-US"> Özellikle bu noktada birçok ebeveynin tercihi, kendisinin de izlerken keyif alabileceği filmlerden yana oluyor. Patlamış mısırlarınız hazırsa, işte film geceniz için en güzel animasyon film önerileri...</span></p>

Çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek isteyen ebeveynler için ailecek izlenebilecek filmler bulmak oldukça zor. Bunun temel sebebi ise; çocuklarla yetişkinlerin ilgi ve heyecanını ortak kümede buluşturacak yapımların oldukça az olması.

Özellikle bu noktada birçok ebeveynin tercihi, kendisinin de izlerken keyif alabileceği filmlerden yana oluyor. Patlamış mısırlarınız hazırsa, işte film geceniz için en güzel animasyon film önerileri...

<p><strong><span lang="EN-US">1) COCO</span></strong></p> <p><span lang="EN-US">12 yaşındaki minik Miguel'in ölüler diyarındaki maceralarını anlatan<strong> Coco</strong>’nun konusu, temelinde Meksika’nın “Ölüler Günü” adlı özel gününe dayanıyor. Ana karakter Miguel yanlışlıkla ölüler ülkesine giderek en büyük kahramanı olan ve her gün şarkılarını dinlediği büyük-büyük babası efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz ile karşılaşıyor ve Cruz’un tekrar ailesine dönmesini istiyor.</span></p> <p><span lang="EN-US">Coco’nun <strong>16. Görsel Efekt Birliği Ödülleri</strong>’nde 4 ödül, <strong>45. Annie Ödülleri</strong>’nde 11 ödül kazandığını ve <strong>2018 Oscar Ödülleri'nde En İyi Animasyon Filmi</strong> seçildiğini de unutmamak gerekiyor.</span></p>

1) COCO

12 yaşındaki minik Miguel'in ölüler diyarındaki maceralarını anlatan Coco’nun konusu, temelinde Meksika’nın “Ölüler Günü” adlı özel gününe dayanıyor. Ana karakter Miguel yanlışlıkla ölüler ülkesine giderek en büyük kahramanı olan ve her gün şarkılarını dinlediği büyük-büyük babası efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz ile karşılaşıyor ve Cruz’un tekrar ailesine dönmesini istiyor.

Coco’nun 16. Görsel Efekt Birliği Ödülleri’nde 4 ödül, 45. Annie Ödülleri’nde 11 ödül kazandığını ve 2018 Oscar Ödülleri'nde En İyi Animasyon Filmi seçildiğini de unutmamak gerekiyor.

<p><strong><span lang="EN-US">2) ONWARD</span></strong></p> <p><span lang="EN-US">Orijinal ismi ‘’<strong>Onward</strong>’’ olan Hadi Gidelim,</span><span lang="EN-US"> Pixar Animation Studios tarafından <strong>Walt Disney Pictures</strong> için üretilen 2020 yapımı bir animasyon film. Yönetmenlik koltuğunda <strong>Dan Scanlon</strong>’un oturduğu filmin yapımcısı ise <strong>Kori Rae</strong>. Hadi Gidelim filmi, çok küçük yaşta babalarını kaybeden iki genç elf kardeşin hikâyesini anlatıyor.</span></p> <p><span lang="EN-US"> Elf kardeşler çok özledikleri ve artık hatırlamakta bile zorlandıkları babaları ile bir gün geçirme şanslarının olduğunu keşfederler. Buna göre, dünyada bir büyü vardır ve bu büyü onların babaları ile kavuşup son bir gün geçirmelerini sağlayacaktır. Elf Kardeşler bunu öğrendikleri anda bunun büyük bir fırsat olduğunu düşünürler ve büyünün ne olduğunu öğrenmeye çalışırlar...</span></p>

2) ONWARD

Orijinal ismi ‘’Onward’’ olan Hadi Gidelim, Pixar Animation Studios tarafından Walt Disney Pictures için üretilen 2020 yapımı bir animasyon film. Yönetmenlik koltuğunda Dan Scanlon’un oturduğu filmin yapımcısı ise Kori Rae. Hadi Gidelim filmi, çok küçük yaşta babalarını kaybeden iki genç elf kardeşin hikâyesini anlatıyor.

Elf kardeşler çok özledikleri ve artık hatırlamakta bile zorlandıkları babaları ile bir gün geçirme şanslarının olduğunu keşfederler. Buna göre, dünyada bir büyü vardır ve bu büyü onların babaları ile kavuşup son bir gün geçirmelerini sağlayacaktır. Elf Kardeşler bunu öğrendikleri anda bunun büyük bir fırsat olduğunu düşünürler ve büyünün ne olduğunu öğrenmeye çalışırlar...

<p><strong><span lang="EN-US">3) THE EMPEROR'S NEW GROOVE </span></strong></p> <p><span lang="EN-US">Şaşkın İmparator, Walt Disney Feature Animation’ın ürettiği ve <strong>Walt Disney Pictures</strong> tarafından dağıtımı yapılan 2000 yapımı animasyon komedi filmidir. Senaryosunu <strong>David Reynolds</strong>'un yazdığı filmin yönetmenlik koltuğunda ise <strong>Mark Dindal</strong> oturuyor. Sadece kendini övmeyi seven megaloman bir imparator olan Kuzco, geçinilmesi oldukça zor olan biridir.</span></p> <p><span lang="EN-US"> Doğum günü için yalnızca kendisinin yüzeceği bir su parkı yaptırma kararı alır. Ancak bunun için ülkesindeki bir köyü yıkması gerekiyordur. Haritadan silinerek su parkına dönüştürülecek bu köyü korumak için en yakınları Kuzco ile tartışır. En yakın olduğu kişi olan Yzma'yı kovduğunda Yzma, imparatordan büyük bir intikam almak için Kronk’tan yardım ister. Kronk ise bencil imparatoru bir lamaya dönüştürür. </span></p> <p><span lang="EN-US">Hayatının geri kalanında bir hayvan olarak yaşamına devam edeceğini düşünen imparator için tüm yaşamını ve geçmişte aldığı kararları sorgulayacağı bir dönem başlar.</span></p>

3) THE EMPEROR'S NEW GROOVE 

Şaşkın İmparator, Walt Disney Feature Animation’ın ürettiği ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtımı yapılan 2000 yapımı animasyon komedi filmidir. Senaryosunu David Reynolds'un yazdığı filmin yönetmenlik koltuğunda ise Mark Dindal oturuyor. Sadece kendini övmeyi seven megaloman bir imparator olan Kuzco, geçinilmesi oldukça zor olan biridir.

Doğum günü için yalnızca kendisinin yüzeceği bir su parkı yaptırma kararı alır. Ancak bunun için ülkesindeki bir köyü yıkması gerekiyordur. Haritadan silinerek su parkına dönüştürülecek bu köyü korumak için en yakınları Kuzco ile tartışır. En yakın olduğu kişi olan Yzma'yı kovduğunda Yzma, imparatordan büyük bir intikam almak için Kronk’tan yardım ister. Kronk ise bencil imparatoru bir lamaya dönüştürür.

Hayatının geri kalanında bir hayvan olarak yaşamına devam edeceğini düşünen imparator için tüm yaşamını ve geçmişte aldığı kararları sorgulayacağı bir dönem başlar.

<p><strong><span lang="EN-US">4) SOUL</span></strong></p> <p><span lang="EN-US"><strong>Soul,</strong> Pixar Animation Studios tarafından yaratılan <strong>Walt Disney Pictures</strong>’ın yayıncılığını üstlendiği 2020 yapımı animasyon fantastik komedi-drama filmi. <strong>Pete Docter</strong>'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmin, ortak yönetmeni ise <strong>Kemp Powers</strong>. </span></p> <p><span lang="EN-US">Pixar’ın ilk kez Afrikalı Amerikalı bir kahramanın hikâyesini konu aldığı filmde, orta okul müzik öğretmeni Joe Gardner, müzisyen olarak performans sergilediği ilk gecede New York sokaklarında gezinirken kanalizasyona düşer. Burası aslında başka bir boyuta geçilmesini sağlayan büyülü bir yerdir. </span><span lang="EN-US">Bir caz müzisyeni olarak tam da her zaman hayalini kurduğu büyük çıkışını yapacağına inanan Joe’nun acilen dünyaya nasıl döneceğini bulup ruhunu tekrar bedeniyle birleştirmesi gerekir.</span></p> <p><span lang="EN-US">2020'de <strong>Londra Film Festivali</strong>'nde galasını yapan Soul, eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı ve <strong>78. Altın Küre Ödülleri'</strong>nde <strong>En İyi Animasyon Filmi </strong>ve<strong> En İyi Orijinal Müzik Ödülü</strong>'nü kazandı.</span></p> <p><span lang="EN-US">Ayrıca <strong>93. Akademi Ödülleri</strong> ve <strong>74. İngiliz Akademi Film Ödülleri</strong>'nde En İyi Animasyon kategorisi başta olmak üzere üç kategoride aday gösterildi.</span></p>

4) SOUL

Soul, Pixar Animation Studios tarafından yaratılan Walt Disney Pictures’ın yayıncılığını üstlendiği 2020 yapımı animasyon fantastik komedi-drama filmi. Pete Docter'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmin, ortak yönetmeni ise Kemp Powers.

Pixar’ın ilk kez Afrikalı Amerikalı bir kahramanın hikâyesini konu aldığı filmde, orta okul müzik öğretmeni Joe Gardner, müzisyen olarak performans sergilediği ilk gecede New York sokaklarında gezinirken kanalizasyona düşer. Burası aslında başka bir boyuta geçilmesini sağlayan büyülü bir yerdir. Bir caz müzisyeni olarak tam da her zaman hayalini kurduğu büyük çıkışını yapacağına inanan Joe’nun acilen dünyaya nasıl döneceğini bulup ruhunu tekrar bedeniyle birleştirmesi gerekir.

2020'de Londra Film Festivali'nde galasını yapan Soul, eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı ve 78. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Animasyon Filmi ve En İyi Orijinal Müzik Ödülü'nü kazandı.

Ayrıca 93. Akademi Ödülleri ve 74. İngiliz Akademi Film Ödülleri'nde En İyi Animasyon kategorisi başta olmak üzere üç kategoride aday gösterildi.

<p><strong><span lang="EN-US">5) PARANORMAN</span></strong></p> <p><span lang="EN-US">ParaNorman filminin yönetmen koltuğunda <strong>Sam Fell</strong> ve <strong>Chris Butler</strong> yer alırken, filmin senaryosu ise <strong>Chris Butler</strong>’a ait. </span></p> <p><span lang="EN-US">10 yaşlarında şirin bir çocuk olan Norman’ın sıra dışı bir özelliği vardır, ölü insanların ruhlarını görebiliyordur. Norman ruhları yalnızca görmekle kalmıyor, onlarla konuşup iletişime de geçebiliyordur. Norman’ın yaşadığı kasabayı bir gün zombiler basınca kasabalılar çok korkar ve bu durumda kasaba halkının yardım isteyebileceği Norman’dan başka biri de yoktur. Ancak kasabanın üzerine musallat olan yüzyıllık bir lanet yüzünden </span></p> <p><span lang="EN-US">Norman’ın yalnızca ruhlarla değil, hayaletlerle, cadılarla ve daha da kötüsü laftan anlamayan yetişkin insanlarla da mücadele etmesi gerekir.</span></p>

5) PARANORMAN

ParaNorman filminin yönetmen koltuğunda Sam Fell ve Chris Butler yer alırken, filmin senaryosu ise Chris Butler’a ait.

10 yaşlarında şirin bir çocuk olan Norman’ın sıra dışı bir özelliği vardır, ölü insanların ruhlarını görebiliyordur. Norman ruhları yalnızca görmekle kalmıyor, onlarla konuşup iletişime de geçebiliyordur. Norman’ın yaşadığı kasabayı bir gün zombiler basınca kasabalılar çok korkar ve bu durumda kasaba halkının yardım isteyebileceği Norman’dan başka biri de yoktur. Ancak kasabanın üzerine musallat olan yüzyıllık bir lanet yüzünden

Norman’ın yalnızca ruhlarla değil, hayaletlerle, cadılarla ve daha da kötüsü laftan anlamayan yetişkin insanlarla da mücadele etmesi gerekir.

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