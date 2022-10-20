"6. Güzel Ordu Kısa Film Festivali" 21 Ekim'de başlayacak

20 Ekim 2022 Perşembe, 00:36

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 12 filmin yarışacağı festivale sinema dünyasından da usta isimler konuk olacak.

Kısa film türünün gelişimine katkı sunmak ve sektörün önde gelen isimleriyle izleyicileri bir araya getirmek amacıyla yapılan festivalde, seçkin film gösterimlerinin yanı sıra ustalık sınıfı, panel, atölye, sergi, konser ve söyleşi etkinlikleri düzenlenecek.

Festivalin bu yılki onur konuğu Türk sinemasının başarılı oyuncularından Hale Soygazi olacak. Soygazi'ye ödülü, festivalin açılış töreninin yapılacağı 21 Ekim'de takdim edilecek.

Besteci ve müzisyen Selim Atakan tarafından festivale özel olarak bestelenen "Güzel Ordu (Sonsuz Deniz)" eseri de festivalin açılış töreninde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Eseri oyuncu Name Önal seslendirirken, Önal'a Selim Atakan da piyanosuyla eşlik edecek.

Melis Behlil

6. Güzel Ordu Kısa Film Festivali'nde yarışacak filmler arasında Aram Dildar'ın "Adres", İlyas Soner Yıldırım'ın "Alkarısı", Burak Batuhan Çağrıcı'nın "B.2402", Orkun Göntem'in "Babamın Deniz Yatağı", Yağmur Mısırlıoğlu'nun "Bugün Değil", Nur Özkaya'nın "Ev Diye Bir Şey Yok", Esme Madra'nın "Fırtına", Emre Birişmen'in "Kule", Ali Ercivan'ın "Lekesiz", Deniz Telek'in "Suyu Bulandıran Kız", Göksel Tuzun'un "Temassız" ve Hüseyin Enes Balcı'nın "Yas Provaları" filmi yer alıyor.

Tayfun Pirselimoğlu

Filmlerin gösterimleri iki bölüm olarak, 22 Ekim'de Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak.

Jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği festivalin diğer jüri üyeleri arasında oyuncu Nazlı Bulum, akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil, Clint Davis ile yönetmen ve sinema yazarı Serdar Kökçeoğlu bulunuyor.

Zeynep Atakan

Festivalde ayrıca Tayfun Pirselimoğlu bir master class verecek. Yapımcı Zeynep Atakan'ın moderatörlüğünde düzenlenecek etkinlik, 23 Ekim saat 11.00'de Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.