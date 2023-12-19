İzBB Fotoğraf Kulübü "Madenciler" projesiyle fotoğrafçı Birol Üzmez'i ağırlayacak

Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:23

Güncelleme: 19.12.2023 - 11:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) Fotoğraf Sanatı Kulübü, yeni yılda da önemli isimleri fotoğrafseverlerle buluşturmaya devam edecek. Yeni yılın ilk konuğu ise belgesel fotoğrafçısı Birol Üzmez olacak.

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Drama Salonu’nda 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 18:00’de gerçekleşecek gösteride Üzmez'in Zonguldaklı maden işçilerinin yaşamını belgelediği 200 fotoğraftan oluşan fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Üzmez'in 1989 -1993 yılları arasında Zonguldak'ta gerçekleştirdiği çekimlerden madencilerin 1990 yılındaki grevi ve Ankara yürüyüşü ile 1992 yılında 213 madencinin ölümüyle sonuçlanan Kozlu grizu faciası da fotoğrafları gösteride yer alacak.

SİYAH BEYAZ SERGİ

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Birol Üzmez “Madenciler” projesini, “Zonguldaklı maden işçilerinin iş ve günlük yaşamlarını fotoğrafladığım bir dönemde, 1990 yılının Kasım ayında, Zonguldak Grevi yaşandı. İşçisinden esnafına tüm Zonguldak'ı harekete geçiren grevde, işçiler, 36'ncı günden sonra Ankara yoluna düştüler. Zonguldaklı madencileri fotoğrafladığım dönemim üzerinden 33 yıl geçti. 2008 yılında tüm arşivimdeki binlerce fotoğrafı tek tek ayıklayarak içlerinden 200 kadarını seçtim ve bir fotoğraf gösterisi haline getirdim. Yıllarca gözüm gibi koruduğum negatiflerimi ve dialarımı tıpkı maden ocağından gün ışığına çıkan madenciler gibi ilk kez gün yüzüne çıkarmanın heyecanıyla doluyum. Bu gösterimde, Madencinin çilekeş yaşamlarını, çalışma, barınma koşullarını grev ve yürüyüş ve 263 madencinin ölümüyle sonuçlanan Kozlu Grizu patlamasına ait görüntüleri birleştirerek sunmaya çalıştım. Kömür madeni şehri olan Zonguldak'ta doğdum ve büyüdüm. Bu avantajla maden işçilerinin yaşamına içeriden bir gözle bakmaya çalıştım. Fotoğraflarımın tamamı siyah beyaz negatif ve diapozitif fotoğraflardan oluşmaktadır” diyerek anlattı.