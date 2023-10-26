İZKİTAP kitapseverlerle buluşma için gün sayıyor

Yayınlanma: 26.10.2023 - 08:54

Güncelleme: 26.10.2023 - 08:54

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık iş birliği ile fuarizmir’de gerçekleştirilecek İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, kitapseverlerle buluşmak için gün sayıyor. 28 Ekim 2023 günü kapılarını açacak İZKİTAP’ta 86 söyleşi, 700’ü aşkın imza etkinliği düzenlenirken birbirinden değerli yüzlerce yazar, çizer, gazeteci, akademisyen okurlarıyla buluşacak. Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel Cumhuriyet temalı birçok söyleşi de yazar, gazeteci, düşünür ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. İZKİTAP; en seçkin kültür yayınevleri, eğitim yayınları, sahaflar ve müzayedeler, uluslararası konuk yazarlar ve sergilerle de kitapseverlere kültür şöleni sunacak.

100. YIL ÖZEL MÜZAYEDESİ

Fuarda; 100. Yıl Özel Müzayedesi de düzenlenecek. Müzayedede aralarında, Mustafa Kemal Atatürk’ün ıslak imzasını taşıyan mebus defteri, Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevinde eşi Piraye'ye yaptığı “Nazım, Bursa, Zevcem Pirayem” yazılı ahşap kalemlik, 1954 yılına ait “İzmir'de Alınteri, Boyozcu, Kordon 1954” ıslak imzalı Ara Güler kaşeli fotoğraf, İzmir’in işgali sırasında ilk kurşunu sıkarak direnişi başlatan Gazeteci Hasan Tahsin’in de yer aldığı gazeteci, yazar, milletvekili Ahmed Rasim’e ithaflı ıslak imzalı fotoğrafın da olduğu birçok özel parça yer alıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına adanmış tarihsel, kültürel birikimimizi yansıtan, ilham verici hikayeleri ve derin anlamlarıyla özel parçaların yer aldığı 100. Yıl Özel Müzayedesi düzenlenecek. Müzayede 5 Kasım Pazar günü saat 15:00’te B Hol Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, 3 Kasım Cuma saat 18:00’de, 4 Kasım Cumartesi saat 15:00’te de eşsiz eserlerin yer aldığı farklı müzayedeler de gerçekleştirilecek.

FUARIN ONUR KONUĞU BİRHAN KESKİN

İZELMAN A.Ş. ve KOSGEB desteğiyle yazar ve yayıncılarla kitapseverleri bir araya getirecek, sektörü buluşturacak İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı’nın “Onur Konuğu” ise şair ve yazar Birhan Keskin. Fuarda Keskin’in, yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla söyleşi düzenlenecek. Fuarda, Ayşe Kulin, Mert Arık, Şermin Yaşar, Şükrü Erbaş, Timur Soykan, Umut Sarıkaya gibi birbirinden değerli yüzlerce yazar, şair, çizer, imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla bir araya gelecek.

Dünya çapında çok satanlar arasında yer alan, dizi ve filmi de yapılan Japon manga serisi Orange eserlerinin yaratıcısı Ichigo Takano da imza etkinliğiyle İzmir Kitap Fuarı’nda yer alacak. Takano, “Bu benim Türkiye’deki ilk imza günüm. Bu değerli fırsatı elde ettiğim için çok heyecanlıyım. Bu aynı zamanda benim yurt dışındaki ilk imza günüm. Eserlerimin Japonya’dan çok uzaklardaki kişilere ulaşmasından ve oralarda eserlerimi okuyan kişilerin olmasından dolayı çok mutluyum. Umarım imza gününde hepinizle iyi vakit geçirebilirim. Hepinizle buluşmayı dört gözle bekliyorum” diyerek okurlarına mesaj gönderdi. Takano’nun imza günü ise 4 Kasım Cumartesi saat 14:00’te gerçekleştirilecek.

EK SEFERLER, OKULLARDAN SERVİSLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin fuaizmir’e ulaşımını kolaylaştırmak için İZKİTAP’a özel ulaşım hatları oluşturdu. 92 numaralı Üçyol Metro-Fuar İzmir, 610 numaralı Gaziemir Semt Garajı-Fuar İzmir, 650 numaralı Fahrettin Altay-Fuar İzmir ve 540 numaralı Lozan Meydanı-Fuar İzmir hatları dışında, Bornova Metro İstasyonu ile Şirinyer İZBAN aktarmadan fuarizmir’e düzenli seferler olacak. Okullardan da öğrencilerin İZKİTAP’a kolay ulaşımı için servisler kaldırılacak.