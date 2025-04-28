İZKİTAP’a Murat Ağırel ile Timur Soykan ve veda

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:31

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:31

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP-5. İzmir Kitap Fuarı kapılarını muhteşem bir programla kapattı. 10 gün boyunca Türk edebiyatının yüzlerce usta kalemini on binlerce İzmirliyle buluşturan fuarın kapanış gününde yazarımız Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan, “Türkiye nereye gidiyor” konulu söyleşiyle okurlarıyla buluştu. Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından Kültürpark Açıkhava Sahnesi’nde düzenlenen söyleşiyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda İzmirli izledi.

SOYKAN: BU HALKIN GELENEĞİ VAR

Sözlerine İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne kendilerini İzmir’in aydınlık insanlarıyla buluşturduğu için teşekkür ederek başlayan gazeteci Timur Soykan, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi tabloyu özetledi. Timur Soykan “Bu halkın geleneği var. Bu halk antiemperyalist bir mücadeleyle kurulmuş bir ülkenin evlatları. Bizim atalarımız, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Onlar emperyalizmle savaştılar, bu toprakları bize vatan yaptılar. Hiçbiri küstük demedi, vazgeçmedi, yenildik demedi” diye konuştu.

AĞIREL: ATATÜRK’ÜN DEVRİMLERİNİ KILCAL DAMARLARINA KADAR HİSSETMİŞ GAZETECİLERİZ

Timur Soykan’ın ardından sözü alan Murat Ağırel ise “Bu ülkenin bağımsızlığına inanmış, o mavi gözlü deve söz vermiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini en kılcal damarlarına kadar hissetmiş gazetecileriz biz. Yazdığım kitaplardan onlarca dava açtılar, hiçbirini kazanamadılar. Sadece ülkenin sınırları meşruiyetini kaybettiği zaman bağımsızlığa helal gelmez; adaleti kaybettiğiniz zaman da aynı duyguları yaşarsınız. Gençliğin umudunu kaybettiği, hayallerini kaybettiği zaman da aynı duyguyu yaşamak zorundasınız” dedi.

YAĞMURA RAĞMEN SEYİRCİLER BIRAKMADI

Murat Ağırel’in konuşması sırasında Kültürpark Açıkhava Sahnesi’nde sağanak yağış başladı. Yağışa rağmen izleyicilerin Soykan ve Ağırel’in sahnede kalmasını istemesi üzerine Murat Ağırel ve Timur Soykan tüm izleyenleri yağmurdan etkilenmemesi için sahneye davet etti. Murat Ağırel konuşmasına sandalye üstüne çıkarak seyirciyle iç içe devam etti.

Söyleşinin ardından Başkan Dr. Cemil Tugay, Murat Ağırel ve Timur Soykan’ı tebrik ederek çiçek takdim etti. Ardından Ağırel ve Soykan okurları için kitaplarını imzaladı.