İzlerken 'bu bizim başımıza gelebilir' korkusu yaşatan gerçekçi distopyalar...

1. Idiocracy (Ahmaklar) - 2006 IMDb Puanı: 6.5 Mike Judge’ın yönettiği ve Luke Wilson’ın başrolünde olduğu bu hiciv dolu film, zeka seviyesi giderek düşen bir toplumun 500 yıl sonraki halini anlatır. İlk bakışta bir komedi gibi görünse de, popülist politikaların, eğitimsizliğin ve tüketim çılgınlığının dünyayı getireceği noktayı tahmin etmesiyle "korkutucu bir belgesel" olarak anılmaya başlandı.

2. Contagion (Salgın) - 2011 IMDb Puanı: 6.8 Steven Soderbergh’in yönettiği ve Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law gibi dev bir kadroyu buluşturduğu film, küresel bir virüs salgınının toplumsal düzeni nasıl saniyeler içinde yok edebileceğini anlatır.

3. The Platform (El Hoyo) - 2019 IMDb Puanı: 7.0 Galder Gaztelu-Urrutia’nın yönettiği İspanyol yapımı film, yemeklerin üst kattan aşağıya doğru indiği dikey bir hapishanede geçer; üsttekiler tıka basa yerken alttakiler açlıkla savaşır. Sınıf farkını, kaynak dağılımındaki adaletsizliği ve insanın hayatta kalma içgüdüsünün ne kadar vahşileşebileceğini tek bir mekan üzerinden sarsıcı bir dille anlatır.

4. Snowpiercer (Kar Küreyici) - 2013 IMDb Puanı: 7.1 "Parazit"in yönetmeni Bong Joon Ho’nun imzasını taşıyan filmde, küresel ısınmayı durdurma deneyi felaketle sonuçlanınca donan dünyada hayatta kalan son insanların, hiç durmayan bir trendeki yaşam mücadelesi konu edilir. Trenin vagonları arasındaki keskin sınıf ayrımı, günümüz kapitalist sisteminin hareketli ve kanlı bir metaforunu sunar.

5. Never Let Me Go (Beni Asla Bırakma) - 2010 IMDb Puanı: 7.1 Kazuo Ishiguro’nun romanından uyarlanan, Carey Mulligan, Keira Knightley ve Andrew Garfield’lı film, organ bağışı için yetiştirilen klon çocukların hüzünlü hikayesini anlatır.

6. The Road (Yol) - 2009 IMDb Puanı: 7.2 John Hillcoat’un yönettiği ve Viggo Mortensen’in başrolünde olduğu film, nedeni belirsiz bir kıyamet sonrası külle kaplanmış dünyada güneye gitmeye çalışan bir baba ve oğlunu konu alır. İnsanlığın, medeniyetin ve umudun tükendiği bir dünyada, açlığın insanı nasıl bir canavara dönüştürebileceğini en gri ve en gerçekçi haliyle resmeder.

7. Gattaca - 1997 IMDb Puanı: 7.7 Andrew Niccol’ün yönettiği, Ethan Hawke ve Uma Thurman’lı film, insanların genetik kodlarına göre "geçerli" ve "geçersiz" olarak sınıflandırıldığı bir geleceği anlatır.

8. Children of Men (Son Umut) - 2006 IMDb Puanı: 7.9 Alfonso Cuarón’un yönettiği ve Clive Owen’ın başrolü üstlendiği başyapıt, 2027 yılında kadınların doğurganlığını yitirdiği ve dünyanın en genç insanının 18 yaşında olduğu kaotik bir İngiltere’de geçer.

9. V for Vendetta - 2005 IMDb Puanı: 8.1 James McTeigue’in yönettiği ve Natalie Portman ile Hugo Weaving’in oynadığı film, totaliter bir rejimle yönetilen geleceğin İngiltere’sinde, maskeli bir özgürlük savaşçısının halkı ayaklandırma hikayesini anlatır. Medya sansürü, korku politikaları ve devlet baskısı üzerine söylediği sözlerle, politik distopyalar arasında kült bir statüye sahip.