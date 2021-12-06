İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 70’ten fazla çocuk konser verdi

06 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Normal şartlar altında sanatın ticarete dönüşmemesi beklenir. Yani sadece alım gücü yüksek olanların takip edebileceği etkinlikler olmaması gerekir sanat etkinliklerinin. Daha da önemlisi, sanatçı olmak isteyen gençlerin/çocukların maddi imkân bulamadığı için bir enstrüman ya da eğitim alamıyor olması kabul edilebilir bir şey değil.

BİR KIVILCIM YETER...

İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde önceki gün yaşları 7 ile 17 arası değişen 70’ten fazla çocuk bir konser verdi. Hepsi müthiş bir disiplin içerisinde ve kusursuz bir biçimde Mozart’tan Beethoven’a klasik müzik eserlerini, yanı sıra İzmir Marşı’ndan senfoniye uyarlanmış türküleri seslendirdiler. Daha önce de haberlerini yaptığımız Yorglass Barış Çocuk Orkestrası üyesi bu çocukların sayısı şu anda 130’dan fazla. 2015 yılında opera sanatçısı Selmin Günöz tarafından kurulan, 2018’den itibaren de arkasına Yorglass’ın desteğini alan bu orkestranın geldiği nokta konsere gelen izleyicilerin bazılarının gözlerini doldurdu, kimilerini hayret ettirdi. Ama şaşırılacak bir durum yok. Sadece ufak bir kıvılcımla, maddi imkânı olmayan, enstrüman sahibi de olmayan yüzlerce çocuğu büyük ustalarla resital verdirecek seviyeye getirebiliyorsunuz. Bu orkestra bir sosyal sorumluluk projesi ve İzmirli çocuklara sayısız faydası var. Başta, müzik eğitimi alan çocukların derslerinde de başarılarının arttığı bir gerçek sosyal becerilerini geliştirdikleri de. Ama bu sadece İzmir’deki çocukların şansı. Bir de devletin her çocuğa ulaşıp elinden tuttuğunu, sanat eğitimi verdiğini bir düşünün... Üstelik bu orkestranın hedefi yetenek bulup çıkarmak değil, aralarında müzik eğitimine devam edip burs alanlar da var elbette. Maksat, çocukların bugüne kadar “dezavantajlı” bırakılmış bölgelerde kaybolup gitmesine engel olmak. Geldikleri bu noktada gönüllü öğretmenlerinin payı büyük. Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin de Selmin Günöz de bunu özellikle vurguladılar. Gönüllü olarak çocukların hayatına dokunanlar sadece müzik eğitmenleri değil; çocuklar aynı zamanda istedikleri an psikoljik destek de alabiliyorlar.

GELİR YİNE ONLARA

Yorglass Barış Çocuk Orkestrası geçmişte İdil Biret’le Gülsin Onay’la Cihat Aşkın’la Can Çakmur’la da sahneyi paylaşmışlardı. Önceki akşam ise şefleri ünlü isim Howard Griffiths oldu. Perküsyonda kendilerine usta sanatçı Burhan Öçal, kanunda ise Savaş Özkök eşlik etti. Konserin tüm geliri de yine çocukların müzik eğitimi için kullanılacak.

Çocukların heyecan içinde, gözleri pırıl pırıl parlayarak eserleri başarıyla çaldıklarını görmek paha biçilemez. Şef Griffiths çocuklara gururla bakıyordu. Konser bitiminde seyirci de artık ayağa kalkıp alkışladı.

Selmin Günöz, konser öncesi yaptığı konuşmada başlangıçta kapılarını açan TEGV’ye ilk defa çocuklarla sahneye çıkmayı kabul eden Gülsin Onay’a, kapılarını her zaman açan Konak Belediyesi’ne, eğitmenlere ve Yorglass’a teşekkür ederken şu anlamlı sözlerle noktaladı: “Çoksesli müziğe alışan çocuk, çok sesli düşünmeye de alışacaktır.”