İzmir Akdeniz Sinema Buluşması başladı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:40

Güncelleme: 08.11.2023 - 15:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Institut français, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen 3. İzmir Akdeniz Sinema Buluşması (MED CINE İZMİR) başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Dünyamız savaş değil, barış ve hoşgörü istiyor. Sanat doğası gereği barışçıldır. Yaşamı bir başkasının gözünden görebilmemizi sağlar. Akdeniz Sinemaları Buluşması’na tarihi bir görev düşüyor. Her zaman ve her koşulda barışın savunucusu olmak” sözünden hareketle gerçekleştirilen festival tüm Akdeniz kültürlerine yer veriyor.

Festival kapsamında, 8 Kasım’da Dünya Şehircilik Günü nedeniyle İzmir Mimarlık Merkezi’nde “Kent ve Sanat” başlıklı bir panel düzenlenecek. Festival Direktörü Vecdi Sayar’ın yöneteceği panele Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kahraman, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi yönetim Kurulu üyesi Ceylan Ekin Işık, mimar-yazar-çizer Behiç Ak ve panelin ardından gösterilecek “Komünist Osman” filminin yönetmeni Gökmen Ulu katılıyor. Film, Dikili’nin efsanevi başkanı Osman Özgüven’in yaşamı üzerinde odaklanıyor.

GAVRAS’A ÖDÜL

Festivalin tek ödülü olan ‘Henri Langlois MEDCINE İzmir’ Ödülü bu yıl sinema dünyasının ustalarından ve Fransız Sinemateki’nin başkanı, Yunan kökenli Fransız yönetmen Costa-Gavras’ın olacak. Gavras’ın dört uzun metrajlı filmi (Ölümsüz, Sıkıyönetim, Cennet Batıda, Odadaki Yetişkinler) ve kısa filmleri ile katıldığı iki kolektif yapım gösterilecek. İzmir Sanat’ta Henri Langlois, Costa-Gavras ve Türk Sinemateki yönetmeni Onat Kutlar’ın fotoğraflarından ve festivalde gösterilecek filmlerin afişlerinden oluşan bir sergi düzenlenecek.

Festivalin son günü, 13 Kasım'da, Langlois anısına ‘Henri Langlois ve Sinemanın Belleği Sempozyumu’ İzmir Sanat'ta gerçekleştirilecek. Festivalde gösterilecek belgeseller arasında “Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri – Onat Kutlar ve Türk Sinematek”, “Gölgenin Seyri- Türk Sinemasının Tartışmalı İlkleri”, “Gökkubbenin Sedaları”, sinema dünyasının 40 usta yönetmenin kısa filmleri ile katıldığı “Lumiere ve Arkadaşları”, 13 ustanın katıldığı “Yönetmen Gözüyle Henri Langlois” ve İzmir üstüne bir belgesel “Sadıkbey” yer alıyor.

Sinemamızdan iki uzun metrajlı yapım yer alıyor programda: bu yıl Adana Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini kazanan Umut Subaşı’nın “Sanki Her Şey Biraz Felaket” ile İstanbul ve Adana’da Jüri Özel Ödülü ile oyuncu ödüllerini kazanan Fikret Reyhan’ın “Cam Perde” filmleri.

DÜNYA FESTİVALLERİNDEN

Festival programında, ‘Costa-Gavras’ ve ‘Langlois’ya Saygı bölümlerinin yanı sıra yakınlarda yitirdiğimiz Jean-Luc Godard ve Carlos Saura’nın anısına birer film ve ‘Kentler, Kimlikler’, ‘Akdeniz Kadınları’, ‘Akdeniz Mutfağı’ ve ‘Akdeniz’in Ustaları’ bölümlerinde 36 film yer alıyor. 6 gün süren festivalde, 20 Akdeniz ülkesinin filmlerinde 12 de ortak yapımcı ülkenin yer alması nedeniyle, toplam 32 ülkenin yapımları izlenebilecek. Lumiere ve Langlois üstüne yapılmış kolektif filmlerde yer alan yönetmenleri de sayarsak toplam 86 yönetmenin yapıtları İzmir seyircisi ile buluşacak.

Programdaki filmler arasında, 2023 Oscar’larına aday gösterilen filmler de var: Fransa’nın adayı “Şeflerin Aşkı”, Tunus’un adayı “Dört Kız Kardeş”, Slovenya’nın adayı “Sürücüler”, Ürdün’ün adayı “İnşallah Erkek Olur”. Bunların yanı sıra, 2023 ve 2022 Cannes ve Venedik festivallerinde gösterilen “Kidnapped”, “Köpekler”, “Nezouh”, Kahire Festivali’nde En İyi Arap filmi seçilen “Mother Valley”, Saraybosna’da ‘Cineuropa ödülü alan “Medyum”, Locarno’da ödüllendirilen “Güvenli Bir Yer”, Malta sinemasından geçen yıl Oscar’a aday gösterilen “Carmen”, Karadağ (Montenegro) Sinemasını uluslararası platformlarda temsil eden, başrolleri Portekizli ikiz oyuncuların üstlendiği “Ağıt”, Fransız sinemasının ustalarından Jacques Tati’nin “Oyun Vakti” ve canlandırma sinemasının ünlü yaratıcısı Paul Grimault’nun çocuklar ve büyükler için fantastik animasyonu “Kral ve Kuş” adlı başyapıtlar izlenebilecek.

AKDENİZ ŞARKILARI

İzmir Akdeniz Sinemaları Buluşması çerçevesinde 11 Kasım akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Savinna Yannatou ve Selanik Trio’nun “Akdeniz Şarkıları” konseri yer alacak. Programda Yunanistan, Türkiye, İtalya (Sardinya), İspanya, Arnavutluk ve Fransa (Korsika)’dan şarkıların yanı sıra, Arapça, Ermenice, Ladino dillerinde parçalar yer alıyor. Konsere katılım ücretsiz. Ayrıntılı bilgilere www.kultursanat.izmir.bel.tr sitesinden ve Instagram ve (x)’de medcineizmir, facebook’da Medcineİzmir hesaplarından ulaşılabilir.