İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzBBŞT ile ilgili Cumhuriyet’e konuştu

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

İlk kez 1945 yılında kurulan, 1950’de kapılarını kapatan ve 70 yıl sonra 2020’de yeniden izleyicileriyle buluşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), yeni bir yapılanmaya gidiyor. İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Dr. Cemil Tugay, kurucu genel sanat yönetmeni Yücel Erten ile yola devam etmeme kararı almış ve Erten duruma tepki göstermişti. Tugay’la, İzBBŞT’nin yol haritasını konuştuk.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı açıklamada “yönetmelik değişikliği” olacağından söz ediliyor. Böyle bir değişikliğe niçin ihtiyaç duyuyorsunuz?

Bizi bu konuda düzenleme yapmaya iten sebep, 2020 yılında hazırlanan Şehir Tiyatroları yönetmeliğinin defalarca değiştirilmesi ve “özerklik” adı altında kurumun tek kişi tarafından yönetilecek demokratik teamüllere aykırı bir yapıya dönüştürülmesidir. 2024 Ocak ayında yönetmelikte yapılan güncelleme ile danışma kurulunun işlevsiz bırakıldığı; genel sanat yönetmeninin, çoğunluğu yine kendisi tarafından belirlenen yönetim kurulu tarafından seçildiği, repertuvardan iç işleyişe kadar her konuda genel sanat yönetmeninin söz sahibi olduğu bu sistemi düzeltmemiz, sanatsal olarak özerk ve kurumsal olarak güçlü bir yapıyı oluşturmamız gerekmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yukarıda belirtilen durumlar sonucunda mevcut yönetmeliğin iyileştirilerek güncellenmesini bir zorunluluk olarak görmekteyiz.

DEMOKRATİKLEŞECEK

Yeni yönetim ve danışma kurulu nasıl belirlenecek?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kültür sanat aktörlerinin sürece katılımını özendiren ve sanatı demokratikleştiren bir kültür yönetimi modelini hayata geçirmeye kararlıyız. Şehir Tiyatromuzun yönetim sürecinin, sanatın özerkliğini dikkate alan ve kentin tüm kaynaklarını değerlendiren ve her hemşerimizi tiyatro ile buluşturmayı hedefleyen, “kişilerden bağımsız”, bütüncül bir bakışla yapılandırılacağının altını çizmek isteriz.