İzmir'de bu hafta: Tiyatro, bale ve konserlerle dolu etkinlikler...

İzmir 13-19 Ekim'de bale, tiyatro, klasik müzik konserleri, sergiler ve söyleşilerle dolu bir kültür sanat haftasına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 14-16 Ekim'de Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Kuğu Gölü" balesiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Farklı sahnelerde oyunlarını izleyicileriyle buluşturacak İzmir Devlet Tiyatrosu, 14-18 Ekim'de Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Yalancının Resmi", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" ve "Gümüş Patenler" oyunlarını sahneleyecek.

Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde 19 Ekim'de "Böcek Oteli" izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, 15 Ekim'de Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" ile sezonun ilk konserini verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise 17 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Orhun Orhan ve solist Ezgi Karakaya ile konser düzenleyecek.

İKSF'DEKİ ETKİNLİKLER

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) hafta boyunca söyleşiler, eğitimler ve sanat atölyeleriyle öne çıkacak.

"Gayrimüslim Bestekarlar" müzik dinletisi 13 Ekim'de, Alev Üstükarcı'nın "Zihnini Keşfet: Kalıcı Bilgi ve Etkili Öğrenme Yöntemleri" eğitimi 14 Ekim'de düzenlenecek.

Moderatörlüğünü Yeliz Hastürk'ün yapacağı, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Kayalı Vatansever'in konuşmacı olarak katılacağı "Bedenini Tanı: Meme Kanseri ve Fiziksel Aktivitenin Önemi" semineri ile Gülçin Bedi'nin "Leonardo Da Vinci Gibi Düşünmek" başlıklı söyleşisi 15 Ekim'de gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Binnur Gürler'in "Antik Çağda Camın Serüveni" başlıklı söyleşisi, "Sonbahar Ağaçları, Yapraklar ve Çiçekler" sulu boya atölyesi 16 Ekim'de düzenlenecek.

Ceyhan Demir 17 Ekim'de "İzmir Karataş Asansörü ve Lizbon Santa Justa Asansörü: 100 Yılı Aşan Benzer Geçmiş" başlıklı söyleşisini yapacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı ve 10 Ekim'de açılan "Frames II" karma sergisi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Giriş Kat Doğu Galeri'de 30 Ekim'e kadar görülebilecek.

Olten Filarmoni Orkestrası ise 15 Ekim'de 2025-2026 sezonunun ilk konserinde şef Jurjen Hempel ve solist Tosca Opdam ile Elhamra Sahnesi'nde dinleyicilerle buluşacak.