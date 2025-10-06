İzmir'de sanat dolu bir hafta yaşanacak

İzmir, 6-12 Ekim'de tiyatrodan konsere, baleden sergilere çeşitli kültür sanat programlarına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Elhamra Sahnesi'nde 7 Ekim'de "Napoliten Gecesi", 9 Ekim'de "F. Schubert Akşamı" konserleriyle, 11 Ekim'de ise Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Kuğu Gölü" balesiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Farklı sahnelerde oyunlarını izleyicileriyle buluşturacak İzmir Devlet Tiyatrosu, 7-10 Ekim'de Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Oyun Oyun İçinde", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Majestik", 12 Ekim'de Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Orfin'in Müzik Kutusu"nu sahneleyecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 9 Ekim'de Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi'nde "Eserleriyle Yaşayan Değerlerimiz" konserini verecek.

İKSF'DE ATÖLYELER, KONSERLER VE SÖYLEŞİLER

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) hafta boyunca sanat atölyeleri, söyleşiler ve konserlerle öne çıkacak.

"Sonbahar Renkleri" akrilik atölyesi 7 Ekim'de, "Bir Damla Renk" ebru atölyesi 8 Ekim'de düzenlenecek.

Nedim Sönmez 9 Ekim'de "Ebru Sanatının Bilinmeyen Tarihi" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ile İzmir Devlet Opera ve Balesi, 9-10 Ekim'de "Müze Konseri" etkinlikleriyle sanatseverlerle buluşacak.

SERGİLER VE SEZON AÇILIŞ KONSERİ

Sanatçı Mehmet Emre'nin 3 Ekim'de açılan kişisel resim sergisi 28 Ekim'e kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Alt Kat Galeri'de görülebilecek.

"2. Uluslararası Seramiğin Genç İzleri" seramik yarışması sergisi ise 12 Kasım'a kadar AASSM Giriş Kat Batı ve Üst Kat Batı Galeri'de ziyaret edilebilecek.

İzmir Oda Orkestrası'nın sezon açılış konseri, 8 Ekim'de AASSM Büyük Salon'da gerçekleştirilecek. Konserin ilk bölümünde piyanist Alexander Romanovski, Rachmaninov'un 3. Piyano Konçertosu'nu seslendirecek. İkinci bölümde ise Çek asıllı şef Jiri Habart yönetiminde Dvorák'ın başyapıtı "Yeni Dünya Senfonisi" yorumlanacak.