İzmir'de sanat dolu bir hafta yaşanacak

İzmir, 24-30 Kasım'da operadan tiyatroya, konserlerden söyleşilere uzanan zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 25-27 Kasım'da "Midas'ın Kulakları" operasını, 26 Kasım'da ise "Stabat Mater" konserini sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Rembetiko Efsanesi", "Sessizlik", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "İki Yeşil Su Samuru", Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" oyunları sahnelenecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 27 Kasım'da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda "Kuçek Takım" konseri verecek.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu da aynı gün Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. yılı dolayısıyla özel bir konser gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 28 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Ruth Reinhardt yönetiminde ve solist Maximilian Hornung eşliğinde konser verecek.

İKSF'DE SÖYLEŞİ VE ATÖLYELER

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

İleri Dönüşüm Atölyesince "Işık Saçan Öğretmenim" atölyesi 24 Kasım'da gerçekleştirilecek. Aynı gün Dr. Gökçe Zeynep Güzey tarafından "Ercişli Emrah Anma" programı yapılacak.

Psikolog Semra Aydın'ın "Geleceğe Yön Veren Eğitimciler" söyleşisi 25 Kasım'da, İpek Cabadak'ın "Bir Görüntü Serüveni" söyleşisi 27 Kasım'da düzenlenecek.

"Birlikte Öykü Yaratıyoruz" öykü yazma atölyesi 28 Kasım'da, eski Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin "Türkçe Nedir? Ne Türkçedir?" söyleşisi 29 Kasım'da gerçekleştirilecek.