İzmir'de tiyatro, opera ve konserler düzenlenecek

İzmir, 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında opera, tiyatro, konser ve sergilerle dolu bir kültür ve sanat haftasına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 27 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Midasın Kulakları" operasını sahneleyecek.

Haftalık program kapsamında "Romantik Aryalar", "Cumhuriyet Bayramı", "Kış Yolculuğu", "Carmina Burana" sahne kantatı, "Sonbahar Esintileri" konseri ve "Troya" operası sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, farklı sahnelerde oyunlarını izleyicileriyle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Gümüş Patenler" 28-31 Ekim'de, "Yalancının Resmi" 1 Kasım'da izlenebilecek.

Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde 28 Ekim-1 Kasım'da "Fareler ve İnsanlar", Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde 30 Ekim-1 Kasım'da "Kaçaklar" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, 27 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Film Müzikleri" konserini verecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 30 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Yeşilçam Şarkıları", 1 Kasım'da "Muhabbet Bağı" konseriyle sahne alacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 31 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Gürer Aykal ve piyanist Korkmaz Can Sağlam'ın solist olarak yer aldığı konseri gerçekleştirecek.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 28 Ekim'de İzmir Oda Orkestrası şef Orhun Orhon yönetiminde "Cumhuriyet Bayramı", 29 Ekim'de ise klasik Türk müziği yorumcusu Dilek Türkan'ın "Cumhuriyet'e Şarkılar" konseri sanatseverlerle buluşacak.

İZMİR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ HAFTA BOYU SÜRECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olan ve 25 Ekim'de başlayan İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 64 noktada 602 etkinlik yapılacak. Festival 2 Kasım'a kadar sürecek, konserler, sergiler, opera ve tiyatro gösterileri, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek.