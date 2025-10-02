Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.10.2025 20:21:00
AA
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sezonu 'Beethoven' ve 'Çaykovski' ile açıyor

2025-2026 sezonu 4 Ekim saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Beethoven ve Çaykovski'nin eserleriyle başlayacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 2025-2026 sezonuna Beethoven ve Çaykovski'nin eserleriyle başlayacak.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek açılış konserini, uluslararası başarılarıyla tanınan şef Ion Marin yönetecek.

Programda, Ludwig van Beethoven'ın dramatik "Coriolan Uvertürü" ile Pyotr İlyiç Çaykovski'nin görkemli 4. Senfonisi seslendirilecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, müzikseverleri açılış konserine davet etti.

