İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 14 Şubat'ta Sezen Aksu şarkıları konseri...

Yayınlanma: 09.02.2025 - 21:18

Güncelleme: 09.02.2025 - 21:18

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını, dünyaca ünlü şef Marcello Rota yönetiminde seslendirecek.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, konser 14 Şubat saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, Denizbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Daha önce Londra merkezli Royal Filarmoni Orkestrası'nın Erdal Kızılçay düzenlemeleri eşliğinde sahnelediği Sezen Aksu'nun eserleri, İZDSO'nun yorumuyla İzmir'de sanatseverlerle buluşacak.

Konserde orkestraya, Hamdi Akatay Perküsyon Grubu ve piyanist Uğur Güneş eşlik edecek. MAGMA Filarmoni Korosu'nun da sahne alacağı etkinliğin koro şefliğini, Masis Aram Gözbek üstlenecek.

Marcello Rota, kariyeri boyunca Andrea Bocelli ve Luciano Pavarotti gibi dünyaca ünlü sanatçılarla çalışıp, saygın opera evlerinde performanslar sergileyerek önemli bir şef olarak öne çıkıyor.

MAGMA Filarmoni Korosu, 2017 yılında Boğaziçi Caz Korosu bünyesinde kurulmuş olup, klasik müziği modern yaklaşımlarla harmanlayarak geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor. Koro, dünya çapında yankı uyandıran eserlerin yanı sıra Türk bestecilerin eserlerine de repertuvarında geniş yer veriyor.

Masis Aram Gözbek yönetimindeki koro, Avrupa Gençlik Koroları Festivali gibi prestijli etkinliklerden aldığı davetlerle uluslararası arenada birçok etkinlikte Türkiye'yi temsil etti.

Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Hamdi Akatay'ın kurucusu olduğu perküsyon grubu ise Berlin Filarmoni Orkestrası, Kraliyet Filarmoni Orkestrası gibi prestijli topluluklarla sahne aldı. Grup, etnik caz müziğini modern dokunuşlarla dinleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi sunuyor.

Konserin biletleri, AASSM gişelerinden ve biletinial.com üzerinden temin edilebilecek.