İzmir DT'den Moira'nın Gece Döngüsü

Yayınlanma: 16.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2023 - 04:00

TİYATRO

İzmir DT

"Moira'nın Gece Döngüsü"

İzmir Devlet Tiyatrosu, sahnelediği "Moira'nın Gece Döngüsü" adlı oyunla seyircileri zamanda yolculuğa çıkarıyor. Erkan Canlı'nın kaleminden çıkan oyun, insanın kaderinden kaçıp kaçamayacağı sorusuna cevap arıyor. Oyunda, kaçırdığı aşk fırsatını zamanda yolculuk yaparak yeniden elde etme şansı bulan bir adamın ilginç öyküsü anlatılıyor. Başrollerinde Moira Meltem Başınhan, Adam Deniz Genç, Bay Khron Türker Alpuğan ve Aise Tufan Pehlivan'ın yer aldığı oyun, yönetmen Musa Arslanali tarafından sahneye konuluyor. Tutkusunun peşinden giden adam, geçmişi ve gençliğiyle hesaplaşırken, seyirciler de adım adım zamanda yolculuğa çıkıyor. Oyun 18,19 ve 20 Nisan tarihlerinde, saat 20.30’da, İzmir - Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.





Çankaya Sahne

"Çılgın Dünya"

İspanyol oyun yazarı Lope De Vega'nın kaleme aldığı ve İlham Yazar'ın yönetmenliğinde sahnelenecek olan "Çılgın Dünya" oyunu, 24 Nisan Pazartesi günü, saat 20.30'da Çankaya Sahne'de tiyatro severlerle buluşacak. Asena Melikoğlu tarafından hazırlanan koreografi ve Fırat Akarcalı'nın müzikleriyle zenginleştirilen oyunda, işlediği cinayetten aranan bir asilzade olan Don Floriano'nun İspanya'nın en ünlü akıl hastanesine sığınmasıyla başlıyor. Ancak Don Floriano, burada da beklediği huzuru bulamaz ve birbirinden renkli karakterlerin yer aldığı bu hastanede kendini içinden çıkılmaz durumların ortasında bulurken hayatının aşkıyla karşılaşıyor. Gökçe Şener'in tasarladığı kostümlerle renklendirilen oyun, Ortaçağ'da geçmesine rağmen günümüzün de bir yansıması olan kargaşadan doğan bir komedi sunuyor. Karakterler arasında deli mi, akıllı mı ayrımı zaman zaman birbirine karışırken, izleyicilere de bu kaotik dünyada neler olup bittiğini anlamaya çalışma fırsatı sunuyor.





Tiyatro İklimler

“Uykusuz Gecelerimin Hamlet'i”

Fade Stage and Coffe, 23 Nisan Pazar günü, saat 17.00'de, Sabahattin Eyüboğlu tarafından Türkçeye çevrilen William Shakespeare'in Hamlet eserinden uyarlanan bir oyunun gösterimine ev sahipliği yapacak. Taşkın Fuat Akman'ın canlandırdığı uyku sorunu yaşayan gezgin anlatıcının maceralarını konu alan oyun, geceleri uyuyacak yer bulmakta zorlanan gezginin, küçükken anneannesinin anlattığı meselleri hatırlayarak Hamlet'in hikayesini yorumlaması üzerine şekilleniyor. Oyunda, Tanrı'nın dünyayı yaratırken dert ve kederi önce dağlara vermesi, dağların ise bu derdi geri vermesi üzerine şekillenen bir hikaye anlatılıyor. Gezginin, kendi yaşadığı uykusuzluk sorunuyla benzerlik kurarak Hamlet'in derdini anlamaya çalışması da oyunun ilgi çekici yönlerinden biri.





Ankara DT

“12 Öfkeli.”

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği 12 Öfkeli, Reginald Rose tarafından kaleme alınan ve hukuk sisteminin işleyişini ve insan doğasının karmaşıklığını sorgulayan bir drama. Oyun, jüri seçimine çağrılan 12 kişinin, bir gencin suçlu olup olmadığına karar vermek için bir araya gelmesiyle başlıyor. Ancak jüri üyeleri arasında suçun kesinliğine dair şüpheler oluşmaya başlar ve her biri kendine göre suçun gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda düşünmeye başlar. Oyun, seyirciyi jüri sandalyesine oturtarak, insanların kendi önyargıları ve yaşam tecrübeleriyle suçlu ya da masum hakkında nasıl karar verebilecekleri konusunda düşündürüyor. Oyun, aynı zamanda adalet sistemini eleştirerek, insanların hayatlarını etkileyecek önemli kararların, bazen önyargılar veya kişisel motivasyonlar nedeniyle yanlış bir şekilde verilebileceğini gösteriyor. Reginald Rose'nin yazdığı, M. Akif Yeşilkaya'nın yönettiği oyun, Ş. Necati Şahin'in çevirisiyle 18,19 ve 20 Nisan tarihlerinde, saat 20.30’da, Akün Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.





Ankara DT

“Cimri”

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Cimri" oyunu, Paris'teki burjuva kesiminin para tutkusunu eleştiren bir komedi. Molière'in yazdığı bu oyun, parayı yaşamın tek ölçü birimi olarak gören insanların çelişkilerini ve içine düştükleri zavallı durumları hicvediyor. Oyunun merkezinde yer alan karakter Harpagon, insan doğasının en katı yürekli ve pintisi olarak betimleniyor. Para tutkusundan başka hiçbir değere önem vermeyen Harpagon, çevresindeki insanlarla kurduğu ilişkilerde sadece kendi çıkarlarını düşünüyor. Ancak bu karakter sadece bir yazılmış karakter mi yoksa gerçek hayatta da böyle insanlar var mı? Bu soru ise oyunun izleyicilerinin kendi iç dünyalarında cevaplandırması gereken bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Jean - Baptiste Poquelin Molière’in yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu’nun çevirdiği ve Işıl Kasapoğlu’nun sahneye koyduğu oyun 18,19 ve 20 Nisan tarihlerinde, saat 20.30’da, Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde izlenebilir.





KONSER

CSO Ada Ankara Mavi Salon

‘Ukulele Ankara ile Çocuk Şarkıları Konseri’

Ukulele Ankara, Mavi Salon'da gerçekleştireceği konserde geçmişten günümüze çok sevilen çocuk şarkılarını seslendirecek. Topluluk, 2018 yılında bir grup ukuleleci tarafından kuruldu ve kısa sürede büyüyerek bir aile gibi birlikte çalmanın, birlikte öğrenmenin gücüne inanan bir topluluk haline geldi. Ukulele Ankara, dünyada çok yaygın olmasına rağmen, Türkiye'de bir topluluk olarak faaliyet gösteriyor ve 'Ukulele ile Çocuk Şarkıları Orkestrası' projesiyle çocuklar ve ailelerine hitap eden repertuarını geliştiriyor. Kurucu Cemil Oğuz, topluluk çalışmalarını ve orkestra şefliğini yürütmektedir. Konser, 17 Nisan tarihinde, Saat 15.00’te Mavi Salon'da gerçekleşecektir.





CSO Ada Ankara Mavi Salon

"Hay Aksi Beethoven"

"Hay Aksi Beethoven" isimli çocuklara yönelik klasik müzik konseri, tiyatral özellikleriyle de dikkat çekiyor. Minik izleyiciler, Beethoven'in müziklerinin tadını çıkarırken aynı zamanda eserin sıra dışı ve eğlenceli yönleriyle de karşılaşacaklar. Konser 18 Nisan 2023 Salı günü, saat 14.00’te CSO Ada Ankara Mavi Salon'da gerçekleşecek.





CSO Ada Ankara Ana Salon

37.Uluslararası Ankara Müzik Festivali - Kenny Barron Trio

19 Nisan 2023 tarihinde ünlü caz piyanisti Kenny Barron'un liderliğindeki trio konserine ev sahipliği yapacak. Konserde Barron'a kontrabasta Kiyoshi Kitagawa ve davulda Jonathan Blake eşlik edecekler. Kenny Barron, 14 yaşındayken Dizzy Gillespie, James Moody ve Milt Jackson gibi isimlerle çalışarak kariyerine başladı. Dünya çapında 200'den fazla kaydı ve 9 Grammy adaylığı olan Barron, caz müziğine yaptığı katkılardan dolayı American Jazz Hall of Fame'de yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Konserde Barron'un duygusal melodileriyle dinleyicileri büyülemesi bekleniyor. Konser, 19 Nisan Çarşamba günü, saat 20.00'de CSO Ada Ankara, Ana Salon'da





OPERA VE BALE

İstanbul Devlet Opera ve Balesi

“Don Kişot”

Don Kişot İDOB'da sahnelenecek olan bu klasik bale eseri, Orta Çağ şövalye hikayelerine meraklı olan Don Kişot'un maceralarını konu alıyor. Don Kişot'un Dulcinea'yı kazanmak istemesi, yanında yaveri Sancho Panza ile gezgin bir şövalye olmaya karar vermesi, meydandaki şenliğin ortasında kaçan Kitri ve Basilio'yu takip etmesi, bir yel değirmenine saldırması, büyülü bir rüyaya dalması, sonunda Kitri ve Basilio'nun evlenmelerine yardımcı olması gibi olaylarla dolu bir hikaye bale sahnesine yansıtılıyor. Eserde, müziklerindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliği ile klasik bale dünyasının en pırıltılı ve ihtişamlı eserlerinden biri olan Don Kişot'u Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koyuyor. Ayrıca yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez bir yeri olan Don Kişot, bale severlere keyifli bir seyir deneyimi sunuyor. "Don Kişot" 19 ve 20 Nisan tarihlerinde, Türk Telekom Opera Salonu’nda, saat 20.30’da izlenebilir.





SERGİ

Cumhuriyet Kültür Merkezi

Zafer Gençaydın

Zafer Gençaydın'ın sanatı, kişisel bir dilin güçlü bir şekilde ifadesi ve yaşama dinamik bir bakış açısıdır. Sanatçının eserleri, izleyicilere iç dünyalarını keşfetme ve dünyaya daha derin bir bakış açısı kazanma fırsatı sunar. Ressam Gençaydın'ın sergisi Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de 27 Nisan’a dek ziyaret edilebilecek.





İsmail Altınok Sanat Merkezi

Saadet Göze "Pandemi Günlükleri"

İsmail Altınok Sanat Merkezi'nde Saadet Göze'nin "Pandemi Günlükleri" adlı resim sergisi, 28 Nisan tarihinde sona erecek. Sergi, pandemi sürecinde sanatçının yaşadığı duyguları yansıttığı eserleriyle dikkat çekiyor. Sanatseverler, sergiyi son tarih olan 28 Nisan'a kadar ziyaret edebilirler.





Sevgi Sanat Galerisi

Zeynep Neris Kaplan "Kırılma"

Sevgi Sanat Galerisi, Zeynep Neris Kaplan'ın "Kırılma" adlı resim sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, 27 Nisan'da açılacak ve 20 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. "Kırılma", ziyaretçilerini derin düşüncelere sevk ediyor. Sergide yer alan eserler, yıkıntıların arasına sıkışmış çığlıkların ve hayal kırıklığı ile yalnız kalmış, sessiz gölgelerin anlatıldığı bir dünyayı yansıtıyor. Sanatçı, kırıldıkça seslerin kısılıp çoğaldığı bir ruh hâlini eserlerinde işliyor. Sergiyi gezmek isteyenler, sanatın derinliklerinde bir yolculuğa çıkmaya davet ediliyor.





Galeri Siyah Beyaz

“Sal Bizi”

Galeri Siyah Beyaz, Alev Ermiş Mavitan'ın "Sal Bizi" adlı solo sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 29 Nisan tarihine kadar, hafta içi her gün 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Alev Ermiş Mavitan, sergisinde insanları sindiren, dinamiklerini bozan ve edilgen hale getiren dayatmalara odaklanıyor. Hareketli figürler kullanarak, gündelik yaşamda sıklıkla karşılaşılan olumsuz durum veya olaylara karşı bir duruş sergiliyor. Sanatçı, figürlerin zor ve dinamik hareketlerini cam altı tekniği ile yorumluyor. Bu teknik, tüm süreci tersten işleyen bir yöntem olarak, sanatçının düşünceleriyle doğrudan bir bağlantı kurmasına olanak sağlıyor. Alev Ermiş Mavitan, gündelik yaşamda insanların kendilerine yakıştırılan tanımlamalardan kaçmak ve toplumsal yükleri üzerlerinden atmak için gösterdikleri çabayı cam altı aracılığıyla yorumladığı figürlerle bir temsile dönüştürüyor. Sanatseverler, Galeri Siyah Beyaz'da yer alan bu ilginç sergiyi ziyaret ederek, sanatçının eserlerindeki güçlü mesajları keşfedebilirler.

Galeri Nev

Sefer Memişoğlu "The Eye's Ray"

Ankara'da Galeri Nev'de 6 Mayıs’a kadar izlenebilecek sergide Amsterdam'da yaşayan ve çalışan sanatçı Sefer Memişoğlu'nun "The Eye's Ray" dizisi yer alıyor. İtalo Calvino'nun denemesinden esinlenen sergi, göz ile el arasındaki bağlantıyı konu alıyor. Sergi, ışık ve gölge, pozitif ve negatif, kadın ve erkek gibi ikilikler üzerinden okunabiliyor.