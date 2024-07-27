İzmir Festivali'nin kapanışını Fazıl Say yaptı

İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) düzenlediği 37. Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanışını Bergama'da Fazıl Say yaptı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.07.2024 - 10:26
İzmir Festivali'nin kapanışını Fazıl Say yaptı
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İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 37. Uluslararası İzmir Festivali, kapanışını Fazıl Say ve Şef Nil Venditti yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası (AASSO) konseriyle yaptı.

Bergama Asklepion'da gerçekleştirilen konserde dünyaca ünlü piyanist Say, Beethoven'in Do minör 3 numaralı piyano konçertosunu seslendirdi.

Konserin ikinci yarısında Şef Nil Venditti yönetimindeki Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, Edward Elgar'ın "Enigma Varyasyonları"nı çaldı.

Kapanış konseri, festival izleyicilerine teşekkür mahiyetinde ücretsiz gerçekleşti.

37. Uluslararası İzmir Festivali, 7 Haziran'da piyanist Gülsin Onay'ın Franz Liszt Oda Orkestrası ile düzenlediği konserle başlamış, aralarında dünyaca ünlü sanatçıların da sahne aldığı çok sayıda etkinlik gerçekleştirilmişti. 


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