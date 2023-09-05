İzmir Fuarı’nda Karadeniz rüzgarı esti

Yayınlanma: 05.09.2023 - 12:42

Güncelleme: 05.09.2023 - 12:42

İzmir’in Avrupa Gençlik Başkenti finalistliğine özel olarak “Gençlik” temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, sanat ve eğlence dolu etkinlikleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarın vazgeçilmezi Çim Konserleri’nde Kuzeyin Oğlu olarak bilinen Karadeniz müziğinin efsane ismi Volkan Konak sahnedeydi. Yaptığı cover şarkılarla tanınan Marj Jane Rock&More Sahnesi’nde, Sunay Akın ve Nihat Sırdar, “Sivrisinek Dedin de Aklıma Geldi” isimli gösterileri ile Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda, Ayta Sözeri de Mogambo Geceleri’nde sevenleriyle buluştu.

VOLKAN KONAK’I ON BİNLERCE İZMİRLİ İZLEDİ

İki saati aşkın süre sahnede kalan Volkan Konak, konserine “Dostum Dostum” türküsüyle başlarken şarkı aralarında sevenleriyle de sohbet etti. Konak, dinleyicilere “Bu akşam buraya umut ve neşe almaya geldim. Sevgili dostlar, Türkiyemin ve İzmirimin güzellikleri, omuzları üzerinde baş taşıyan birey olmuş asil insanlar, şeyhe, şıha, ağaya maraba olmayan asil insanlar, siz olduğunuz sürece bu dünya ve bu Türkiye daha güzel olacak. Dürüst, asil, uygar insanlara selamlar olsun” diye seslendi.

Çim Konserleri Sahnesi’nde; 5 Eylül’de Sibel Can, 6 Eylül’de Yüzyüzeyken Konuşuruz, 7 Eylül’de Funda Arar, 8 Eylül’de Athena, 9 Eylül’de Tan Taşçı, 10 Eylül’de ise Haluk Levent sahne alacak. Konserler saat 21.00’de başlayacak.

MARY JANE NOSTALJİ RÜZGARI ESTİRDİ

Rock&More Sahnesi’nin üçüncü konuğu ise yaptığı cover şarkılarıyla adından söz ettiren Mary Jane grubu oldu. Marj Jane, Barış Manço’nun unutulmaz şarkısı “Dönence” ile konserine başlarken “Bu akşam geçmişten şarkılar hazırladık konserimiz için. Bizim konserlerimiz, sizin aklınızda ve şarkılar aracılığı ile yaptığımız küçük zaman yolculukları tadında kalsın” diyerek dinleyicilerine seslendi. Yaz Yağmuru, Mevsim Bahar gibi şarkıların coverlarını da seslendiren sevilen grup kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kültürpark 3 No’lu Hol önünde yer alan Rock&More Sahnesi de 5 Eylül’de Eypio, 6 Eylül’de Mavi Gri, 7 Eylül’de Ufuk Beydemir ve 8 Eylül’de Mengene’yi müzikseverlerle buluşturacak. Konserlerin başlama saati 20.00 olacak.

“FUARDA SAHNE ALMAK HEP HAYALİMDİ”

Mogambo Geceleri, başarılı oyunculuğunun yanında sesi ve sahne performansıyla da büyük beğeni kazanan Ayta Sözeri’yi ağırladı. Ayta Sözeri, şarkılarını Mogambo’nun eşsiz atmosferinde İzmirliler için söyledi. Gençliğinde Mogambo’da dans ettiklerini anlatan Ayta Sözeri, “İzmir Fuarı’nda sahne almak hep hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirmek mutluluk verici” dedi.

Mogambo’da fuar boyunca müzik durmayacak. Emre Altuğ 5 Eylül, Fatih Erkoç 6 Eylül, Yaşar 7 Eylül, Birsen Tezer 8 Eylül ve Hüsnü Arkan 9 Eylül günü sahne alacak.

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde ise Sunay Akın ve Nihat Sırdar, “Sivrisinek Dedin de Aklıma Geldi” isimli gösterileri ile sevenleriyle buluştu. Seyirciler Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nu tamamen doldurdu. Sevilen ikili, tarihten ve günümüzden derledikleri ilginç olayları mizahi bir dille izleyicilere anlatırken Türkiye radyolarının konuşan tek hayvanı “Sivrisinek” de araya girerek onlara eşlik etti. Atatürk Açık Hava Tiyatrosu etkinliklerinde 5 Eylül’de Kaan Sekban - İlerler Temiz gösterileri gerçekleşecek. Gösteri saat 21:00’de başlayacak.